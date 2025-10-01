Slušaj vest

Sa Dudićem je potpisan ugovor do kraja sezone 2026/27, saopštio je klub.

"Feđa još spada među mlađe trenere, ali već ima bogato iskustvo i dokazanu radnu kilometražu. Verujemo da će svojom energijom, radnom etikom i napadačkim stilom igre brzo pridobiti i naše navijače", izjavio je predstavnik kluba Adžun Ilidžali.

Dudić je igračku karijeru proveo uglavnom u BiH, nastupao za Sarajevo, Željezničar i Travnik, a na kratko i u Hrvatskoj, gde je sa Zagrebom osvojio titulu.

Kao trener vodio je GOŠK Gabelu, a sa Veležom izborio povratak na evropsku scenu i osvojio Kup BiH 2022. godine. Potom je radio u Sarajevu i Radničkom iz Kragujevca, koji je doveo do petog mesta i plasmana u Evropu.

"Ovo je veliki korak u mojoj karijeri. Imao sam ponude i iz drugih klubova, ali nisam se dvoumio kada je stigao poziv Maribora. Dolazim motivisan, spreman da radim i da ekipu pripremim za naredne izazove", rekao je Dudić po dolasku u Maribor.

Novi trener će prvi trening voditi u sredu popodne, a debi na klupi imaće u subotu na utakmici protiv Domžala.

(Beta)