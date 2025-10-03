Slušaj vest

Kada je po dolasku u Everton leta 2007. kao najskuplji igrač u istoriji kluba, Jakubu odbio dres sa brojem 9 i tražio 22, svi su ga čudno gledali. Ali, to je bio njegov jasan zahtev kako bi pokazao svima šta mu je cilj u sezoni: 22 postignuta gola. Do kraja šampionata umalo nije ostvario taj plan - dao je 21 pogodak na 41 utakmici, uz četiri asistencije.

Legendarni Jakubu Ajegbeni, koji je u karijeri odigrao preko 400 utakmica na klupskom nivou, uz 58 nastupa za reprezentaciju Nigerije, posetio je i RFK Grafičar tokom dolaska u Beograd. Želeo je da se uveri kako funkcioniše jedan od najboljih razvojnih klubova u regionu, s obzirom na to da i sam u Velikoj Britaniji i Nigeriji rukovodi akademijom gde treniraju mladi fudbaleri.

Ujedno, dogovorena je važna saradnja uz pomoć koje će jedan igrač svake godine iz akademije Ajegbenija da dolazi u Grafičar na probu, i da potpiše profesionalni ugovor ukoliko zadovolji kriterijume stručnog štaba.

Jakubu Ajegbeni Foto: FK Grafičar

"Želeo sam da posetim Grafičar jer sam čuo mnogo lepih stvari o klubu, najviše iz ugla rada sa igračima koji potom dobijaju šansu u Crvenoj zvezdi i onda nastavljaju put ka velikim evropskim klubovima i reprezentaciji Srbije. Uverio sam se u izuzetnu posvećenost svakog čoveka u Grafičaru, što je važan preduslov za uspehe u poslu. Dopada mi se i što veliki broj dece svakodnevno trenira u klubu, na trening dolaze najsmejani i raspoloženi, i drago mi je što je fudbal toliko popularan", ističe Jakubu.

Ajegbenija je u Beogradu ugostio Nikola Ristanović, generalni direktor RFK Grafičar, koji je imao samo reči hvale za čuvenog napadača.

"Privilegija je kada takvi asovi, poput Jakubua Ajegbenija, nađu vreme i žele da vide kako radite i šta radite. Pokazali smo mu ceo razvojni koncept Grafičara, od škole fudbala koju pohađa nekoliko stotina dečaka, preko kadeta i omladinaca, do prvog tima u kom već imamo izvanredne talente. Zahvaljujući saradnji sa FK Crvena zvezda stvoren je sistem koji funkcioniše i koji doprinosi srpskom fudbalu u značajnoj meri. Svake godine pojavi se neko novo ime u nacionalnom timu uz pomoć tog programa rada i razvoja igrača, a zadovoljni smo i što smo privukli pažnju evropskih fudbalskih akademija, poput ove koju vodi Ajegbeni", rekao je Ristanović.

Jakubu je u karijeri odigrao preko 100 utakmica za Everton i Midlzboro, 92 nastupa je zabeležio za Portsmut, 33 za Blekburn, a igrao je još i za Lester, Reding i Koventri. Važan pečat ostavio je i u Izraelu gde je sa Makabijem iz Haife osvojio dve titule, dok ga pamte i po odličnim izdanjima u kineskom šampionatu kada je branio boje Gvangžua.