Slušaj vest

Srbija će u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 11. oktobra u Leskovcu igrati protiv Albanije.

Saopštenje FSS prenosimo u celosti:

"U skladu sa procenom FIFA, uputstvima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, konsultacijama sa UEFA i pre svega lošim iskustvom sa prethodne utakmice koja je prekinuta 2014. godine, a naš tim zbog toga administrativnim putem ostao bez plasmana na veliko takmičenje, Odbor za hitna pitanja FSS doneo je odluku da za predstojeći duel između Srbije i Albanije koji se igra 11. oktobra na stadionu ‘Dubočica’ u Leskovcu, neće biti dostupnih ulaznica za prodaju.

Prisustvo na tribinama biće obezbeđeno raspodelom ulaznica fudbalskoj zajednici kroz distribuciju regionalnim savezima, klubovima, polaznicima škola fudbala i njihovoj roditeljskoj pratnji, stručnim i strukovnim fudbalskim organizacijama, zvaničnim sponzorima i gostima FSS, akreditovanim predstavnicima medija, kao i medicinskim i drugim ekipama neophodnim za realizaciju utakmice.

Ulazak na stadion biće dozvoljen samo uz striktno personalizovane ulaznice i uvid u lični dokument (lična karta ili pasoš), kao i rigorozne bezbednosne provere na ulazima, u potpunosti usklađene sa najvišim standardima sigurnosti.

Podsećamo javnost da je u oktobru 2014. godine utakmica između Srbije i Albanije u Beogradu prekinuta, što je dovelo do teških posledica po našu reprezentaciju, uključujući i gubitak plasmana na Evropsko prvenstvo 2016. u Francuskoj.

1/5 Vidi galeriju Srbija - Albanija Foto: Starsport

Upravo iz tog razloga, Fudbalski savez Srbije, zajedno sa UEFA, FIFA i svim drugim nadležnim institucijama, preduzima sve neophodne mere kako bi se obezbedili maksimalna bezbednost i regularno održavanje utakmice.

Podsetimo da je duel između Srbije i Albanije od strane svih nadležnih institucija – FIFA, MUP-a Republike Srbije i Fudbalskog saveza Srbije – proglašena za utakmicu najvišeg bezbednosnog rizika. Specijalno za ovu priliku, FIFA u Leskovac šalje čak dva oficira za bezbednost, a na tribinama neće biti gostujućih navijača, u skladu sa bezbednosnim smernicama i u cilju očuvanja reda i sigurnosti svih učesnika događaja.

Fudbalski savez Srbije apeluje na sve učesnike da svojim ponašanjem daju doprinos fer i sportskom ambijentu, kako bi reprezentacija Srbije imala uslove da na terenu ostvari najbolji mogući rezultat", navedeno je u saopštenju FSS.

Bonus video: