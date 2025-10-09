Slušaj vest

Selektor Engleske Tomas Tuhel rekao je da će njegova ekipa na Svetskom prvenstvu sledećeg leta biti autsajder i da nema šanse za uspeh ako se ekipa ne ujedini.

Reprezentacija Engleske igrala je u dva uzastopna finala evropskih prvenstava, ali na svetskim prvenstvima nije prošla u finale još od 1966. godine.

Engleska će se plasirati na Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku ako u utorak pobedi Letoniju u Rigi, a Srbija ne pobedi Albaniju ili Andoru u predstojećim utakmicama.

"Na Svetsko prvenstvo ćemo doći kao autsajderi pošto ga nismo osvojili decenijama i igraćemo protiv ekipa koje su ga za to vreme u više navrata osvajale, pa moramo tamo da odemo kao ekipa inače nemamo šanse", rekao je Tuhel, preneo je Skaj.

Govoreći o sastavu, Tuhel je rekao da pokušava da izabere igrače koji mogu da ujedine ekipu u najbolji tim, pošto Engleskoj na Mundijalu treba najbolji tim.