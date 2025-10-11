''Ne znam kako si se pronašao prozvanim, dragi prijatelju Peđa. Niti sam pomenuo tebe, niti Fudbalski klub Partizan. Jasno se vidi da sam na poslednjoj konferenciji za medije govorio o ekonomskim razlikama između evropskog fudbala i košarke — tada sam naveo da fudbal generiše 10–12 puta više novca od košarke. Međutim, sada, nakon detaljnijeg uvida u podatke, vidim da je taj odnos čak i do 30 puta veći.Poštujem i podržavam to što ste danas tu, na čelu sa Rasimom Ljajićem. I sam sam se, seti se, borio da se ta priča ponovo pokrene. Nadam se da pamtiš… ili možda ne - nije ni važno.Nastavite da se borite za revitalizaciju našeg velikog Fudbalskog kluba Partizan. Ja sam uvek tu za Partizan'', poručio je Ostoja Mijailović za "Telesport"