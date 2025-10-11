OSTOJA MIJAILOVIĆ ODGOVORIO PREDRAGU MIJATOVIĆU: Ne znam kako si se pronašao prozvanim, dragi prijatelju Peđa...
Potpuno iznenada izbila je rasprava između čelnika fudbalskog i košarkaškog kluba Partizan Predraga Mijatovića i Ostoje Mijailovića
Sve je počelo kada je prvi čovek Partizana Ostoja Mijailović na nedavnoj pres konferenciji uporedio prihode u fudbalu u odnosu na košarku i istakao koliko su ti prihodi mnogostruko veći nego u košarci.
Na to je reagovao potpredsednik FK Partizan Predrag Mijatović kada je izrazio neslaganje sa Mijailovićem, ali i pozvao ga da dođe na čelo Fudbalskog kluba ukoliko zaista može da mu donese prihode od 300 miliona evra.
Čak je Mijatović predložio da se i stadion Partizana nazove po Mijailoviću ukoliko bi on ostvario takav finansijski rezultat.
Ovakav Mijatovićev komentar iznenadio je Mijailovića, koji je imao odgovor na to.
''Ne znam kako si se pronašao prozvanim, dragi prijatelju Peđa. Niti sam pomenuo tebe, niti Fudbalski klub Partizan. Jasno se vidi da sam na poslednjoj konferenciji za medije govorio o ekonomskim razlikama između evropskog fudbala i košarke — tada sam naveo da fudbal generiše 10–12 puta više novca od košarke. Međutim, sada, nakon detaljnijeg uvida u podatke, vidim da je taj odnos čak i do 30 puta veći.Poštujem i podržavam to što ste danas tu, na čelu sa Rasimom Ljajićem. I sam sam se, seti se, borio da se ta priča ponovo pokrene. Nadam se da pamtiš… ili možda ne - nije ni važno.Nastavite da se borite za revitalizaciju našeg velikog Fudbalskog kluba Partizan. Ja sam uvek tu za Partizan'', poručio je Ostoja Mijailović za "Telesport"
