Tuhel je takođe poručio da je zabrinut da bi taj igrač Barselone mogao da protraći svoj talenat.

Nemac je rekao da redovno razgovara sa Rašfordom i da ga je upozorio da mora da postiže više golova i bude kreativniji, kako se ne bi desilo da u kasnijoj fazi karijere zažali za propuštenim prilikama, preneo je "Skaj sport".

Rašford je ovog leta iz Mančester junajteda prešao na pozajmicu u Barselonu, za koju je odigrao 10 utakmica, postigao tri gola i imao četiri asistencije.

"On može da bude jedan od najboljih na svetu, završnica i kvalitet koji vidim na treningu, igru sa obe noge i glavom, on je eksplozivan, on je brz, on je jak u skoku, pa za njega ne postoje granice. Ali brojke ne pokazuju njegov potencijal. Mora više da učestvuje u golovima. To sam mu rekao", naveo je Tomas Tuhel.

"Mislim da on i dalje mora da odluči, i dalje je mlad da donese ove odluke jer bi u suprotnom za 10 godina mogao da bude razočaran onim što bi mogao biti i što bi mogao da uradi. To je za njega glavno, da stalno gura sebe do krajnjih granica, a granica za njega je veoma, veoma visoka, možda viša nego za ostale. Ima potencijal. Ali potencijal je opasna reč u sportu na visokom nivou jer morate redovno da dostižete lični maksimum", dodao je nemački trener.

Tuhel je dodao da kod Rašforda nije pitanje talenta već o tome da li može da se dokaže na klupskom i reprezentativnom nivou.

U poslednjoj utakmici, prijateljskom duelu protiv Velsa, Rašford je ušao sa klupe.

