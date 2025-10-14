ANDORA - SRBIJA: Bata Mirković napravio tri promene u timu
Fudbalska reprezentacija Srbije u okviru Grupe K kvalifikacija za odlazak na Svetsko prvenstvo od 20.45 časova gostuje Andori.
Tri izmene u timu Srbije
Zoran Bata Mirković, koji je zamenio Dragana Stojkovića Piksija na klupi za ovu utakmicu, napravio je tri izmene u odnosu na tim koji je igrao protiv Albanije.
Starteri su Strahinja Eraković, Nemanja Gudelj i Stefan Mitrović. Oni su u prvih 11 umesto Veljka Milosavljevića, Nemanje Maksimovića i Andrije Živkovića.
Sastavi
ANDORA - SRBIJA
Stadion: FAF
Sudija: Anastasios Papapetru (Grčka)
ANDORA: Alvarez - Olivera, Garsija, Ljovera, San Nikolas - Bora, E. Vales, Babot, Kervos - Rodrigo, Lopez. Trener: Koldo Alvarez
SRBIJA: Petrović - Eraković, Veljković, Pavlović - Stanković, Gudelj - S. Mitrović, Samardžić, Kostić - Vlahović, A. Mitrović. Trener: Zoran Mirković.
Slamka spasa
Jasno je da je Srbija porazom od Albanije u Leskovcu praktično svela na minimum šanse da se nađe na Svetskom prvenstvu.
Te minimalne šanse su dodatno smanjene pošto je propala opcija da se Srbija kvalifikuje u baraž preko Lige nacija.
Ipak, šansa u teoriji postoji. Srbija ima četiri boda manje od Albanije i utakmicu manje. U slučaju pobede nad Andorom stigla bi na bod zaostatka dva kola pre kraja.
Srbiju čekaju gostovanje Engleskoj i domaćinstvo Letoniji. Albanija gostuje Andori i dočekuje Englesku. Teško je zamisliti scenario u kome Srbija pobeđuje Englesku u Londonu, ali čak i ako se to desi, mora da se poklopi da Albanije ne osvoji svih šest bodova.
U svakom slučaju, pobeda Orlova u Andori je prioritet i osnova za bilo kakve dalje kalkulacije.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Potencijalni sastavi
ANDORA - SRBIJA
Stadion: FAF
Sudija: Anastasios Papapetru (Grčka)
ANDORA: Alvarez - Olivera, Garsija, Ljovera, San Nikolas - Bora, M. Vales, Guilen, Kervos - Rodrigo, Rosas. Trener: Koldo Alvarez
SRBIJA: Petrović - Eraković, Veljković, Pavlović - Stanković, Maksimović - S. Mitrović, Samardžić, Kostić - Vlahović, A. Mitrović. Trener: Zoran Mirković.