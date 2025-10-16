Slušaj vest

Engleska je postala prva evropska reprezentacija koja je i matematički osigurala plasman na Svetsko prvenstvo, ostvarivši maksimalan učinak u kvalifikacijama. U gostima je savladala Letoniju sa 5:0, zabeležila je šestu pobedu u isto toliko utakmica i ostavila "u prašini" selekcije Albanije i Srbije u grupi K.

"Imali smo šest utakmica u grupi i pobedili smo svih šest, a pritom nismo primili nijedan gol. Ovo je poseban trenutak. Podigli smo nivo igre u poslednja dva okupljanja", rekao je selektor Engleske Tomas Tuhel.

Tomas Tuhel Engleska Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, Ben Whitley / PA Images / Profimedia, Action Foto Sport, Action Foto Sport / Alamy / Profimedia

Na pitanje da li će praviti izmene za poslednje dve utakmice u grupi protiv Srbije i Albanije koje se bore za drugo mesto rekao je sledeće:

"Sada kada znamo da smo se kvalifikovali, nisam siguran da li će to nešto promeniti. Sada je trenutak da se uživa u ovome, to se oseća i u svlačionici. Ovo je zaista poseban trenutak, ne dešava se svakog dana da se kvalifikujemo na Svetsko prvenstvo, a mi smo to uspeli. Hari Kejn je rekao u intervjuu da će svi biti spremni da nastave ovako i u novembru, i da niko ovo ne uzima zdravo za gotovo. Možda će nam to pružiti priliku da isprobamo neke stvari, ali ostaćemo konkurentni i želimo da pobedimo u dve preostale utakmice. Dugujemo to sebi i našim navijačima. Moramo da nastavimo dalje jer ono što gradimo je dragoceno i nastavićemo da gradimo", istakao je Tuhel.

Kurir sport / Sportske.net

