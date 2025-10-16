"Sada kada znamo da smo se kvalifikovali, nisam siguran da li će to nešto promeniti. Sada je trenutak da se uživa u ovome, to se oseća i u svlačionici. Ovo je zaista poseban trenutak, ne dešava se svakog dana da se kvalifikujemo na Svetsko prvenstvo, a mi smo to uspeli. Hari Kejn je rekao u intervjuu da će svi biti spremni da nastave ovako i u novembru, i da niko ovo ne uzima zdravo za gotovo. Možda će nam to pružiti priliku da isprobamo neke stvari, ali ostaćemo konkurentni i želimo da pobedimo u dve preostale utakmice. Dugujemo to sebi i našim navijačima. Moramo da nastavimo dalje jer ono što gradimo je dragoceno i nastavićemo da gradimo", istakao je Tuhel.