Slušaj vest

Bivši fudbaler Crvene zvezde, Vujadin Savić, dao je izjavu u istrazi protiv A.K. (21), transrodne osobe koja je osumnjičena da ga je ucenjivala kompromitujućim snimcima i fotografijama.

Ovaj ceo slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti, a istraga je i dalje u toku.

Prema nezvaničnim saznanjima, Vujadin je tokom saslušanja naveo da je prolazio kroz ozbiljnu psihičku torturu, usled pretnji i ucena kojima je bio izložen.

Ne propustiteFudbalVUJADIN SAVIĆ PROLAZIO KROZ OZBILJNU PSIHIČKU TORTURU ZBOG PRETNJI I UCENA! Poznato je šta je rekao na saslušanju protiv transrodne osobe koja ga je ucenjivala!
Vujadin Savic.jpg

Sada su isplivali i novi detlji iskaza koji je Vujadin Savić dao pred tužiocem. Prema saznanjima našeg izvora, bivši fudbaler bio je vidno uznemiren, tresao se i udarao po glavi, te naveo da su mu svi okrenuli leđa.

Naš izvor tvrdi kako je osoba koja ga je ucenjivala vremenom povećavala svoje zahteve, a spomenuo je i svoju suprugu, slavnu glumicu Mirku Vasiljević koja sada želi da se razvede.

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Izvor navodi i da je Vujadin istakao kako su ga svi napustili i okrenuli mu leđa, a tokom iskaza je često bio u suzama.

Pritvor za A. K.

Podsetimo, A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra.

U sklopu akcije došlo je i do pretresa stana A. K. koji se nalazi na Vračaru kako bi se prikupili svi neophodni dokazi.

Rastanak sa Zvezdom

Podsećamo, Crvena zvezda se nedavno razišla sa Vujadinom Savićem, koji je radio kao pomoćni trener u stučnom štabu. U klub sa Marakane su obrazložili taj rastanak "privatnim razlozima koji se tiču fudbalera".

Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Instagram, Printscreen

Dan posle odluke, klub sa Marakane uklonio je sve fotografije Vujadina Savića sa zvaničnog sajta.

Ne propustiteStars"BIRAMO S KIM A. K. DELI ĆELIJU" Evo u koji deo Centralnog zatvora je smeštena transrodna osoba koja je ucenjivala Vujadina: Primaće i hormonsku terapiju
vujadin savic.jpg
StarsTRANSRODNA OSOBA OSIM VUJADINA UCENJIVALA I DRUGE MOĆNIKE: Evo ko se sve našao na spisku reketiranja - tražila automobile, stan, luksuzna putovanja
Untitled-2 copy.jpg
StarsOVO JE TRANSRODNA OSOBA KOJA JE UCENJIVALA VUJADINA SAVIĆA: A. K. potrošio na transformaciju 63.000 €, živeo luks životom, skupe krpice, putovanja... (FOTO)
vujadin.jpg
StarsKURIR OTKRIVA SVE O TRANSRODNOJ A.K. KOJA JE UHAPŠENA ZBOG UCENJIVANJA VUJADINA SAVIĆA! Sanjala da bude kao Kardašijanke: Radila grudi, zadnjicu, zube, oči...
Evo ko je A.K. koja je ucenjivala Vujadina
StarsMIRKA VASILJEVIĆ ZAVRŠILA U BOLNICI! Nakon što je transrodna osoba uhapšena zbog ucenjivanja Vujadina Savića glumici narušeno zdravstveno stanje
IMG-20250317-WA0044 copy.jpg
FudbalSASLUŠAN VUJADIN SAVIĆ! Dva sata davao iskaz u tužilaštvu o ucenjivanju od strane transrodne osobe - ovo su svi detalji
Vujadin Savić
FudbalNAJNOVIJI DETALJI AFERE! TRANSRODNA OSOBA UCENJIVALA VUJADINA SAVIĆA: Određen joj pritvor 30 dana, evo što joj se stavlja na teret
vujadinnn.jpg
FudbalUHAPŠENA OSOBA KOJA JE TRAŽILA 50.000 EVRA OD VUJADINA SAVIĆA: Ucenjivala ga slikama i snimcima!
vujadin savic 3.jpg

 BONUS VIDEO:

Vujadin Savić proslavio rođenadan i pokazao novu tetovažu - istetovirao Mirku na grudima  Izvor: Instagram