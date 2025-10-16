Slušaj vest

Bivši fudbaler Crvene zvezde, Vujadin Savić, prolazi kroz pakao posle pretnji i ucena kojima je bio izložen od strane transrodne A. K. (21).

Portal Espreso otišao je do Uba, odakle je porodica Savić i pitao je komšije za mišljenje o čitavoj situaciji. Komšiluk je čvrsto stao uz familiju Savić.

- Ma svi ovde znamo Vujadina, mada on ne dolazi na Ub... Dolazio je kada je bio mali. To je fino, pošteno dete, uvek je bio. Nije on nikakav problem pravio nikad. Cela ova priča nas je sve potresla, ali niko ovde ne veruje da je on išta loše uradio. Neko pokušava da mu napakuje i uzme pare, to je moje mišljenje, sine, a to je strašno.... To je sramota - kaže komšija (63) legendarnog fudbalera, koji stanuje u blizini porodične kuće Savića, ali je želeo da ostane anoniman, a prenosi Espreso.

Isti čovek je potom dodao i sledeće:

- Neka se sve ispita do kraja, ali mi znamo čije je dete Vujadin. Sve mi Ubljani znamo... Izašao je iz dobre kuće i uvek je bio kulturan i smeran, nikad nije divljao po gradu! Ljudi zaboravljaju da je i on otac, kako li je sad Mirki i deci? Pita li se neko? Ako je žrtva ima našu punu podršku, a ako je zgrešio, onda će on najbolje znati kako da okaje svoje grehe i šta da kaže porodici. Ko smo mi da sudimo? On treba posle ovoga da uzme Mirku pod ruku, venča se i napravi još jedno dete, e to je sreća.

Na njegove reči nadovezala se i prodavačica iz centra grada.

- Verujte mi, ovde svi znaju Duleta. To je gospodin čovek. Ali se on nije pojavljivao ovih dana. Nije ga bilo na Ubu, pretpostavljam da su svi povučeni zbog cele situacije. Nije lako ni njemu, ni majci, ni deci. Zamislite da vam sina vuku po novinama i to ovako... Oni su pravoslavci, vole Srbiju, Rusiju. Ne znam ni sam što se ovo dešava.

Još jedna komšinica koja je želela da ostane anonimna istakla je sledeće:

- Danas svako može da te namami, pa da te posle ucenjuje. Mladi ljudi su neiskusni, veruju svima. Ja sam majka troje dece i mogu da zamislim kako je Vujadinovoj majci. Teško je to, bre, pogotovo što su oni poznati ljudi. Odmah svi skaču na tebe, a gde su dokazi da je on nešto radio? Gde su snimci? Danas svaka šuša može da reketira.

Pritvor za A. K.

Podsetimo, A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra.

U sklopu akcije došlo je i do pretresa stana A. K. koji se nalazi na Vračaru kako bi se prikupili svi neophodni dokazi.

Rastanak sa Zvezdom

Podsećamo, Crvena zvezda se nedavno razišla sa Vujadinom Savićem, koji je radio kao pomoćni trener u stučnom štabu. U klub sa Marakane su obrazložili taj rastanak "privatnim razlozima koji se tiču fudbalera".

Dan posle odluke, klub sa Marakane uklonio je sve fotografije Vujadina Savića sa zvaničnog sajta.

