Slušaj vest

Bivši fudbaler Crvene zvezde, Vujadin Savić, prolazi kroz pakao posle pretnji i ucena kojima je bio izložen od strane transrodne A. K. (21).

Savić je bio na saslušanju zbog ovog slučaja, a šta je sve rekao možete pročitati na sledećim linkovima:

Ne propustiteFudbalVUJADIN SAVIĆ PROLAZIO KROZ OZBILJNU PSIHIČKU TORTURU ZBOG PRETNJI I UCENA! Poznato je šta je rekao na saslušanju protiv transrodne osobe koja ga je ucenjivala!
Vujadin Savic.jpg
FudbalUDARAO SE PO GLAVI I TRESAO... Isplivali novi detalji saslušanja Vujadina Savića: U suzama je pred tužiocem rekao OVO!
savic05 News1 Zorana Jevtic.jpg

Prema saznanjima Telegrafa, Vujadin Savić se i dalje oseća veoma loše i potražio je stručnu pomoć, a Mirka Vasiljević i porodica se ne odvajaju od njega, iako se i glumica nakon celokupne situacije ne oseća dobro.

- Ovo je zlo što im se dogodilo, ta osoba je udarila na Vuajdinovu porodicu. Sve ovo loše utiče na njih, to baš strašno. Vujadin je jako loše psihički, sve ovo najviše ne može da podnese zbog porodice - tvrdi izvor.

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Pritvor za A. K.

Podsetimo, A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra.

U sklopu akcije došlo je i do pretresa stana A. K. koji se nalazi na Vračaru kako bi se prikupili svi neophodni dokazi.

Rastanak sa Zvezdom

Podsećamo, Crvena zvezda se nedavno razišla sa Vujadinom Savićem, koji je radio kao pomoćni trener u stučnom štabu. U klub sa Marakane su obrazložili taj rastanak "privatnim razlozima koji se tiču fudbalera".

Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Printscreen, Instagram

Dan posle odluke, klub sa Marakane uklonio je sve fotografije Vujadina Savića sa zvaničnog sajta.

 Kurir sport / Telegraf

Ne propustiteHronika"AKO JE OSUMNJIČENA URADILA OVO, SNIMAK NEĆE BITI PRONAĐEN" Advokat za Kurir o uceni Vujadina Savića: Postoji otežavajuća okolnost
Kako je A.K. izgledala pre plastičnih operacija
Stars"NIKO NIJE BEZGREŠAN": Pevačica brutalno iskreno o slučaju Vujadina Savića i transrodne A. K.
vujadin.jpg
StarsMIRKA SE NIJE POJAVILA U TUŽILAŠTVU ZBOG SLUČAJA VUJADINA SAVIĆA I A.K: Nijednom se nije oglasila, a evo šta se dešava na njenom Instagram nalogu
ffs-kzn-31072024-0038.jpg
StarsNEOČEKIVAN POTEZ A. K. SAMO NEKOLIKO DANA PRE HAPŠENJA! Dok je ucenjivala Vujadina za pare, objavila detalj vezan za Mirku...
Evo ko je A.K. koja je ucenjivala Vujadina
StarsEKSKLUZIVNO! KURIR DOŠAO DO FOTOGRAFIJA TRANSRODNE A.K. PRE SVIH PLASTIČNIH OPERACIJA! Evo kako je izgledala: Nema grudi, samo obična muška majica i šorts
Kako je A.K. izgledala pre plastičnih operacija
StarsLJUDI NISU VEROVALI DA JE OVA ZVEZDA GRANDA BILA MUŠKO! Očarala žiri svojom lepotom, đuskala i pevala, a onda se saznala istina
Transrodna Zvezda Granda sve šokirala
StarsOTKRIVENO ZBOG ČEGA SE MIRKA NIJE POJAVILA NA SASLUŠANJU! Trebalo je da svedoči o slučaju ucene Vujadina, a ovaj dokument je dostavila tužilaštvu
mirka vasiljević.jpg
StarsNOVI DETALJI O SLUČAJU UCENE VUJADINA SAVIĆA! Nađen CD i na njemu snimak, ovo je sledeći korak policije
vujadin.jpg
StarsMLADEN MIJATOVIĆ OTKRIO DETALJE O A.K. KOJA JE UHAPŠENA ZBOG UCENJIVANJA VUJADINA: Zakazivala je pružanje intimnih odnosa preko aplikacije a onda su je pretukli
vs mm.jpg
FudbalVUJADIN SAVIĆ PREPRAVIO TETOVAŽU DELIJA! Isplivala fotka: Evo šta mu je sada napisano na ruci! (FOTO)
brigate.jpg

 BONUS VIDEO:

Vujadin Savić lumpovao do zore: Kosovo je Srbija! Izvor: Instagram/savicvujadin