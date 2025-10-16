Slušaj vest

Bivši fudbaler Crvene zvezde, Vujadin Savić, prolazi kroz pakao posle pretnji i ucena kojima je bio izložen od strane transrodne A. K. (21).

Prema saznanjima Telegrafa, Vujadin Savić se i dalje oseća veoma loše i potražio je stručnu pomoć, a Mirka Vasiljević i porodica se ne odvajaju od njega, iako se i glumica nakon celokupne situacije ne oseća dobro.

- Ovo je zlo što im se dogodilo, ta osoba je udarila na Vuajdinovu porodicu. Sve ovo loše utiče na njih, to baš strašno. Vujadin je jako loše psihički, sve ovo najviše ne može da podnese zbog porodice - tvrdi izvor.



Pritvor za A. K.

Podsetimo, A. K. je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima. Navodno, suma za koju je ucenjivala Savića iznosi oko 50.000 evra.

U sklopu akcije došlo je i do pretresa stana A. K. koji se nalazi na Vračaru kako bi se prikupili svi neophodni dokazi.

Rastanak sa Zvezdom

Podsećamo, Crvena zvezda se nedavno razišla sa Vujadinom Savićem, koji je radio kao pomoćni trener u stučnom štabu. U klub sa Marakane su obrazložili taj rastanak "privatnim razlozima koji se tiču fudbalera".

Dan posle odluke, klub sa Marakane uklonio je sve fotografije Vujadina Savića sa zvaničnog sajta.

