Slušaj vest

Fudbalski savez Srbije održao je sednicu Izvršenog odbora na kojoj je potvrđena ostavka Dragana Stojkovića Piksija. Pored toga doneta je i odluka da se Branko Radujko ovlasti kao osoba zadužena za razgovore sa kandidatima za užarenu klupu "Orlova".

Dragan Stojković Piksi Foto: Nemanja Nikolić

Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.

Istovremeno, konstatovan je i sporazumni raskid saradnje sa članovima Stojkovićevog stručnog štaba i direktorom A tima.

Članovi Izvršnog odbora dali su ovlašćenje predsedniku Draganu Džajiću i generalnom sekretaru Branku Radujku da u narednim danima obave razgovore sa potencijalnim kandidatima za novog selektora naše A reprezentacije.

Fudbalski savez Srbije će u najkraćem roku obavestiti javnost o tome ko će predvoditi nacionalni tim u novembarskim kvalifikacionim mečevima za Svetsko prvenstvo, protiv Engleske u Londonu i Letonije u Leskovcu.

Ovom prilikom, izražavamo još jednom zahvalnost Draganu Stojkoviću na svemu što je učinio tokom protekle četiri i po godine na mestu selektora — posebno na plasmanu reprezentacije na Evropsko i Svetsko prvenstvo, kao i na ostvarenom uspehu u Ligi nacija.
Poštujući njegovo veliko fudbalsko ime, Fudbalski savez Srbije želi Draganu Stojkoviću mnogo sreće i uspeha u budućim profesionalnim izazovima.

Ne propustiteFudbalRADE BOGDANOVIĆ SE NE SMIRUJE - OPET JE ŽESTOKO UDARIO PO PIKSIJU! Optužio ga za IZDAJU, spomenuo i Zadušnice: "Koštao je između 70 i 80 hirurga mesečno..."
rade bogdanović dragan stojković piksi.jpg
FudbalBOMBA - ON MENJA PIKSIJA NA KLUPI SRBIJE?! Već se dogovorio sa klubom, čeka se samo FSS?!
IMG-20251011-WA0221.jpg
FudbalBATA ĐORA ZNA KOJI JE KLJUČNI PROBLEM ZA SRPSKI REPREZENTATIVNI FUDBAL: Piksi nije uspeo da ga reši, a ne nazire mu se kraj!
1435y.jpg
FudbalZA LAZETIĆA REPREZENTACIJA SRBIJE ZABRANJENA TEMA: Trener Makabija jedan od glavnih kandidata za mesto novog selektora, ali...
zvezdatsc157937.jpg
FudbalRADE BOGDANOVIĆ IZDIKTIRAO SVOJ TIM SRBIJE! Jedno ime je veliko iznenađenje: Ovih 7 mora uvek da igra!
Rade Bogdanović
FudbalPOGLEDAJTE ŠTA JE NEMANJA RADONJIĆ URADIO NAKON ŠTO JE ISPROZIVAO PISKIJA! Brutalno se obratio bivšem selektoru, a onda se pojavio ovde
ZVEZDA-PARTIZAN_180.JPG

Srbija primila gol protiv Andore s pola terena Izvor: Arena 2 Premium