Španski fudbalski stručnjak Rafael Benitez novi je trener Panatinaikosa, saopštio je danas grčki klub.

Benites je na poziciji trenera kluba iz Atine zamenio Hristosa Kontisa, koji je dobio otkaz nakon poraza u trećem kolu Lige Evropa od Fejenorda (1:3).

Poslednji klub u kom je Benites radio kao trener bila je Selta, koju je napustio u martu prošle godine, dok je ranije u karijeri, između ostalog, bio šef stručnog štaba i Real Madrida, Intera iz Milana, Čelsija, Napolija, Njukasla, Valensije i Liverpula, sa kojim je osvojio titulu u Ligi šampiona 2005. godine.

Španski stručnjak je sa Liverpulom osvojio i po titulu u Superkupu Evrope, FA kupu i Komjuniti šildu, Inter je predvodio do titule klupskog prvaka sveta, dok je sa Čelsijem osvojio trofej u Ligi Evropa.

Nakon šest odigranih utakmica u grčkom prvenstvu, Panatinaikos, za koji igraju i srpski fudbaleri Filip Đuričić, Filip Mladenović i Miloš Pantović, zauzima sedmo mesto na tabeli sa devet bodova.

Klub iz Atine ove sezone učestvuje i u Ligi Evropa, u kojoj nakon tri odigrana kola zauzima 22. mesto na tabeli sa tri boda.