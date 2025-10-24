Slušaj vest

Strelci za Milan bili su Rafael Leao u sedmom i Zakari Atekame u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

Golove za Pizu su postigli Huan Kvadrado u 60. i M'Bala Nzola u 86. minutu.

Milan je prvi sa 17 bodova, a Piza je na 18. mestu sa četiri poena.

U narednom kolu, Milan će u Bergamu gostovati Atalanti, dok će Piza dočekati Lacio.

(Beta)

