Fudbaleri Milana i Pize odigrali su u Milanu nerešeno 2:2, u osmom kolu italijanske Serije A.
PIZA ODNELA BOD SA "SAN SIRA" Milan se u nadoknadi spasio poraza
Strelci za Milan bili su Rafael Leao u sedmom i Zakari Atekame u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.
Golove za Pizu su postigli Huan Kvadrado u 60. i M'Bala Nzola u 86. minutu.
Milan je prvi sa 17 bodova, a Piza je na 18. mestu sa četiri poena.
U narednom kolu, Milan će u Bergamu gostovati Atalanti, dok će Piza dočekati Lacio.
(Beta)
