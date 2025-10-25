CRVENA ZVEZDA I ALEKSANDAR KATAI! LJUBAV I DALJE TRAJE: Evo na koliko je iskusni fudbaler produžio ugovor sa voljenim klubom!
FK Crvena zvezda obavestila je javnost da je produžila ugovor sa Aleksandrom Kataijem do 2027. godine.
Ukupno, Aleksandar Katai provešće na Marakani devet sezona, sa novim ugovorom i igraće do svoje 36. godine.
Sumirao je Katai utiske nakon potpisivanja novog ugovora sa Crvenom zvezdom.
- Mislim da sam igrač sa najviše potpisanih ugovora sa Crvenom zvezdom, ako se ne varam mislim da je ovo šesti put da potpisujem ugovor i mnogo mi je drago zbog toga. Kako sada stvari stoje, ne mogu nikada da kažem sto posto, ali 99 posto ću u Zvezdi završiti karijeru. Imam veliku želju da se to desi, ali u fudbalu se nikad ne zna, zato ne bih želeo da obećavam, međutim 99 posto ću biti igrač Crvene zvezde do kraja igračke karijere - istakao je Katai.
Govorio je Zvezdin Magiko i o ciljevima u narednom periodu.
- Timske ambicije su naravno da obezbedimo nokaut fazu Lige Evrope. Nismo počeli kako treba, ali mislim da imamo šanse, da nije kraj. Možemo sve to da ispravimo i da prođemo. Ne mogu da kažem da mi ne prijaju lični rekordi, ali iznad svega je ekipa, to mi je najbitnije da osvojimo titulu i da prođemo u Evropi. Sigurno da imam želju da dođem do drugog mesta na večnoj listi strelaca, ali na prvom mestu je ekipa, pa onda ja - poručio je Katai.
Aleksandar Katai je jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde u 21. veku i na 330 utakmica je postigao 163 gola. Na večnoj listi strelaca ako se računaju samo takmičarske utakmice, ima 144 pogotka i šest golova ga deli od toga da prestigne Dušana Savića i probije se na treću poziciju.
Takođe , Katai je i aktuelni najbolji strelac Superlige Srbije u istoriji, kao i treći fudbaler Zvezde sa najviše golova na evropskim duelima kluba. Tokom dva mandata u Zvezdi iskusni fudbaler je osvojio šest titula domaćeg prvenstva, pet trofeja nacionalnog kupa, uz pet uzastopnih duplih kruna.