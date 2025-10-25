Slušaj vest

FK Crvena zvezda obavestila je javnost da je produžila ugovor sa Aleksandrom Kataijem do 2027. godine.

Ukupno, Aleksandar Katai provešće na Marakani devet sezona, sa novim ugovorom i igraće do svoje 36. godine.

Aleksandar Katai slavi gol protiv Linkolna Foto: Dragan Tesic

Sumirao je Katai utiske nakon potpisivanja novog ugovora sa Crvenom zvezdom.

- Mislim da sam igrač sa najviše potpisanih ugovora sa Crvenom zvezdom, ako se ne varam mislim da je ovo šesti put da potpisujem ugovor i mnogo mi je drago zbog toga. Kako sada stvari stoje, ne mogu nikada da kažem sto posto, ali 99 posto ću u Zvezdi završiti karijeru. Imam veliku želju da se to desi, ali u fudbalu se nikad ne zna, zato ne bih želeo da obećavam, međutim 99 posto ću biti igrač Crvene zvezde do kraja igračke karijere - istakao je Katai.

Govorio je Zvezdin Magiko i o ciljevima u narednom periodu.

- Timske ambicije su naravno da obezbedimo nokaut fazu Lige Evrope. Nismo počeli kako treba, ali mislim da imamo šanse, da nije kraj. Možemo sve to da ispravimo i da prođemo. Ne mogu da kažem da mi ne prijaju lični rekordi, ali iznad svega je ekipa, to mi je najbitnije da osvojimo titulu i da prođemo u Evropi. Sigurno da imam želju da dođem do drugog mesta na večnoj listi strelaca, ali na prvom mestu je ekipa, pa onda ja - poručio je Katai.

Aleksandar Katai Foto: Dragan Tesic, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Aleksandar Katai je jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde u 21. veku i na 330 utakmica je postigao 163 gola. Na večnoj listi strelaca ako se računaju samo takmičarske utakmice, ima 144 pogotka i šest golova ga deli od toga da prestigne Dušana Savića i probije se na treću poziciju.

Takođe , Katai je i aktuelni najbolji strelac Superlige Srbije u istoriji, kao i treći fudbaler Zvezde sa najviše golova na evropskim duelima kluba. Tokom dva mandata u Zvezdi iskusni fudbaler je osvojio šest titula domaćeg prvenstva, pet trofeja nacionalnog kupa, uz pet uzastopnih duplih kruna.