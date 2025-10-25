Slušaj vest

Rukometaš Eurofarm Pelistera Dejan Manaskov (33) odbio je danas poziv selektora Severne Makedonije Kirila Lazarova da se vrati u reprezentaciju, posle dve godine.

Manaskov je na fejsbuk profilu napisao da su njegovi odnosi sa selektorom Kirilom Lazarovim narušeni i da trenutno ne vidi prostor da se poboljšaju, te da u ovom momentu za dobrobit nacionalnog tima neće igrati za rukometnu reprezentaciju.

"Poslednje dve godine nepravedno nisam bio pozivan. Posle svega što sam dao, osećam da me se Makedonija prelako odrekla. To me je jako pogodilo i posle mnogo razmišljanja, doneo sam ovu odluku", napisao je Manaskov.

Napomenuo je da u proteklih jedanaest godina, koliko je igrao za makedonsku reprezentaciju, "uvek nosio sveti dres sa čašću i ponosom".

"Borio sam se i nastupao uvek punog srca", napisao je krilni igrač bitoljskog Eurofarm Pelistera i bivši makedonski reprezentatovac.

Selektor Severne Makedonije Kiril Lazarov objavio je 21. oktobra spisak pozvanih rukometaša za predstojeću EHF nedelju, na kojem je i levo krilo Manaskov.

U okviru EHF nedelje makedonski rukometaši će odigrati dve prijateljske utakmice protiv seniorske reprezentacije Japana - predviđeno je da se ti mečevi odigraju u Skoplju 30. oktobra (četvrtak) u sportskoj dvorani "Autokomanda" (utakmica zatvorenog tipa) i 1. novembra. (subota) sa početkom u 16.30.