Srpske sudije nalaze se u centru pažnje ovdašnje sportske javnosti, ali, nažalost, teme su potpuno van sporta.

Tako je poznati košarkaški arbitar Uroš Nikolić završio u pritvoru zbog ozbiljnih optužbi za veze s kriminalnim strukturama. Nažalost, tu nije kraj povezanosti sudija i podzemlja.

Jedna "fudbalska" priča prošla je praktično ispod radara i apsolutno nikakva istraga nije pokrenuta kako bi se utvrdile sve činjenice. O čemu se radi?

Tokom sednice Zajednice Superlige i Prve lige Srbije jedan predstavnik kluba izneo je pred velikim brojem svedoka žestoke optužbe na račun sudije (jasno je rekao ime i prezime arbitra).

Kako je naveo u svom govoru, pomenuti arbitar koristi droge, zavisnik je od kockanja i klađenja, a u bliskoj vezi je i sa zelenašima (uzimanje novca na kamatu). Sve detalje s pomenute sednice preneo je Sport klub u svom izveštaju s događaja održanog u srpskoj kući fudbala u Staroj Pazovi.

Gotovo neverovatno zvuči da je sve ostalo na tome: niti je čelnik kluba završio na razgovoru zbog izrečenih optužbi, niti je sudija ispitivan, kažnjen, a nije preduzeto ništa zbog ozbiljnosti izgovorenog.

Nažalost, stižu i dodatne informacije da ovo nije konačna lista sportskih sudija koji imaju određene probleme vezane za kockanje i povezanost sa određenim ljudima iz kriminalnog miljea.

Srpskom "tržištu" arbitara preko je potrebna temeljna rekonstrukcija, nikako kozmetičke promene ni šminkanje, već da se iz korena promeni sistem, koji je očigledno problematičan čim u njemu ima ovakvih dešavanja.

