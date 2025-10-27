Slušaj vest

Fudbalski savez Turske pokrenuće disciplinski postupak nakon što je otkriveno da stotine profesionalnih sudija imaju kladioničarske naloge.

1/4 Vidi galeriju (VIDEO) HAOS U ISTANBULU: Trener Bešiktaša pogođen, golman krenuo na navijače Fenerbahčea, Tošić bio na terenu! Foto: Reuters

Petogodišnjom istragom utvrđeno je da 371 od 571 sudije ima naloge, a da se 152 njih aktivno kocka, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Dok su se neki kladili samo jednom, 42 sudija kladila su se na više od 1.000 fudbalskih utakmica, a za jednog sudiju utvrđeno je da je postavio 18.227 opklada.

Predsednik Fudbalskog saveza Turske Ibrahim Hadžiosmanoglu nije imenovao sudije, ali je rekao da su među onima protiv kojih će biti pokrenut postupak sedmorica glavnih sudija i 15 pomoćnih sudija iz prve dve lige, kao i 36 klasifikovanih sudija i 94 pomoćnika iz nižih takmičarskih nivoa.

"Ako želimo da vratimo turski fudbal na mesto koje zaslužuje, moramo da očistimo svaku prljavštinu", rekao je Hadžiosmanoglu i dodao da će odgovorni biti upućeni disciplinskoj komisiji i da će se suočiti sa potrebnim kaznama.

Kao igračima i trenerima, sudijama je zabranjeno da učestvuju u klađenju i prema pravilima domaćeg Saveza i prema pravilima evropske i svetske kuće fudbala.

Povodom navoda Saveza, oglasili su se pojedini turski klubovi, među kojima i Bešiktaš, koji je saopštio da bi nalazi istrage mogli označiti "novi početak za čist fudbal", dok je Trabzonspor ovaj razvoj događaja nazvao "istorijskom prilikom za obnovu pravde u turskom fudbalu".

"Ovo je i šokantno i duboko tužno za turski fudbal. Ali činjenica da je izašlo na videlo je razvoj događaja koji uliva nadu", rekao je predsednik Fenerbahčea Sadetin Saran.