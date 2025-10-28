- Nema velike filozofije, ovo je veliki udarac. Nema opravdanja, niti želim da ga tražim. Izvinjavam se navijačima, posebno onima koji su došli da nas bodre. Nismo zaslužili da prođemo - počeo je Blagojević, pa čestitao protivniku:

- Mačva je zaslužila prolaz zato što je iskoristila ono u čemu je najbolja. Dočekala je našu grešku u organizaciji napada, dala gol iz tranzicije, potom i iz prekida, na šta smo upozoravali. Iz situacija koje smo mi imali nismo postigli golove i nemam drugi komentar osim da je ovo veliki udarac za nas. Moramo da se nosimo sa tim i da se što pre vratimo na kolosek, kako bi ovo prošlo što manje osetno. Ako je moguće.