ŠTA DALJE? Oglasio se Srđan Blagojević nakon blamaže protiv Mačve!
Fudbaleri Partizana su doživeli pravi šok na gostovanju Mačvi u Šapcu i poraženi su u okviru prve runde Kupa Srbije - 0:2.
Golove su postigli Mitar Ergeleš u prvom, a tačku na krajnji ishod postavio je Marko Nikolić u drugom poluvremenu.
Trener Partizana Srđan Blagojević:
- Nema velike filozofije, ovo je veliki udarac. Nema opravdanja, niti želim da ga tražim. Izvinjavam se navijačima, posebno onima koji su došli da nas bodre. Nismo zaslužili da prođemo - počeo je Blagojević, pa čestitao protivniku:
- Mačva je zaslužila prolaz zato što je iskoristila ono u čemu je najbolja. Dočekala je našu grešku u organizaciji napada, dala gol iz tranzicije, potom i iz prekida, na šta smo upozoravali. Iz situacija koje smo mi imali nismo postigli golove i nemam drugi komentar osim da je ovo veliki udarac za nas. Moramo da se nosimo sa tim i da se što pre vratimo na kolosek, kako bi ovo prošlo što manje osetno. Ako je moguće.
Onda je poručio kratko i jasno:
- Moja je odovornost. Prvo da prođe ovo veče. Da analiziramo i da se usredsredimo onome što predstoji - rekao je Blagojević.
