Srđan Blagojević izjava posle poraza od Čukaričkog 4:1.
PRVA REAKCIJA SRĐANA BLAGOJEVIĆA NAKON DEBAKLA NA BRDU! Šta će reći "grobari" posle ovih reči trenera Partizana...
Fudbaleri Partizana doživeli su debakl u gostima protiv Čukaričkog (4:1) u meču 14. kola Superlige Srbije.
Nakon meča oglasio se trener Partizana Srđan Blagojević:
- Ovo je jedna od naših najgorih utakmica ove sezone. U tri dana smo izgubili dva meča i sve smo prosuli što smo prehodno radili. Treći gol je prelomio meč i nismo se nadali ovome. U problemu smo!
- Energija, želja i borba to je standard. Ako je to na maskimumu, onda naš kvaitet može da dođe do izražaja. Ovo je ozbiljna stvar za analizu. Slede nam zaključci, a zatim i šta uraditi kasnije - da izađemo iz rupe - rekao je Blagojević.
