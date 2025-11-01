Slušaj vest

Fudbaleri Partizana doživeli su debakl u gostima protiv Čukaričkog (4:1) u meču 14. kola Superlige Srbije.

Nakon meča oglasio se trener Partizana Srđan Blagojević:

Detalji sa meča 14. kola Super lige Srbije 2025/26.

- Ovo je jedna od naših najgorih utakmica ove sezone. U tri dana smo izgubili dva meča i sve smo prosuli što smo prehodno radili. Treći gol je prelomio meč i nismo se nadali ovome. U problemu smo!

- Energija, želja i borba to je standard. Ako je to na maskimumu, onda naš kvaitet može da dođe do izražaja. Ovo je ozbiljna stvar za analizu. Slede nam zaključci, a zatim i šta uraditi kasnije - da izađemo iz rupe - rekao je Blagojević.

