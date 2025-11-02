OGLASIO SE KAPITEN PARTIZANA NAKON HAOSA NA BANOVOM BRDU! Vanja Dragojević zagrmeo posle tuče: "Poraz boli, ali obraz i grb ne damo!"
Fudbaleri Partizana pretrpeli su juče težak poraz na gostujućem terenu od Čukaričkog 1:4, u sklopu 14. kola Super lige Srbije.
Ipak, ovdašnja javnost više bruji o incidentu koji se dogodio nakon utakmice u kojem su učestvovali kapiten Partizana Vanja Dragojević i defanzivac Čukaričkog Nenad Tomović.
Dan nakon toga, putem Instagrama se oglasio i kapiten Partizana:
"Kao što ne postoji opravdanje za dešavanja na terenu i to što smo izgubili, tako ne postoji opravdanje ni kada vam protivnički igrači vređaju saigrače, grb i našu svetinju! Za poraz ćemo mi lično snositi odgovornost i stvar rešiti unutar svlačionice, ali ne mogu da ćutim kada me u javnosti, kao kapitena Partizana, pokušavaju predstaviti kao nedostojnog trake, bahatog i nevaspitanog. Svi akteri, na klupi i van nje, vrlo dobro znaju sled događaja tokom i posle utakmice, zato molim navijače da ne nasedaju i ne veruju u izjave i plasirane intervjue drugih po medijima! Poraz boli, ali obraz i grb ne damo!", napisao je Vanja Dragojević na svom Instagram profilu.
