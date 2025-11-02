"Kao što ne postoji opravdanje za dešavanja na terenu i to što smo izgubili, tako ne postoji opravdanje ni kada vam protivnički igrači vređaju saigrače, grb i našu svetinju! Za poraz ćemo mi lično snositi odgovornost i stvar rešiti unutar svlačionice, ali ne mogu da ćutim kada me u javnosti, kao kapitena Partizana, pokušavaju predstaviti kao nedostojnog trake, bahatog i nevaspitanog. Svi akteri, na klupi i van nje, vrlo dobro znaju sled događaja tokom i posle utakmice, zato molim navijače da ne nasedaju i ne veruju u izjave i plasirane intervjue drugih po medijima! Poraz boli, ali obraz i grb ne damo!", napisao je Vanja Dragojević na svom Instagram profilu.