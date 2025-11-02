Slušaj vest

"Po dolasku na Molinjo prošlog decembra, Pereira i njegovi pomoćnici su odmah ostavili dobar utisak, vodeći tim do uspešnog drugog dela sezone u Premijer ligi. Međutim, rezultati i performanse ove sezone su pali ispod prihvatljivih standarda, pa je zbog toga promena rukovodstva bila neophodna. Svih osam Pereirinih članova stručnog štaba takođe je napustilo klub. Džejms Kolins i Ričard Voker će voditi treninge dok klub ne finalizuje imenovanje novog glavnog trenera prvog tima", piše u saopštenju Vulverhemptona.

Vulverhempton nije pobedio ni u jednoj od 10 utakmica kojih je odigrao u dosadašnjem delu sezone u Premijer ligi, u kojoj zauzima poslednje, 20. mesto na tabeli sa dva boda.

1/18 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Klub je završio takmičenje i u engleskom Liga kupu, pošto je u osmini finala izgubio od Čelsija.

"Vitor i njegov tim su neumorno radili za Vulvse i pomogli su nam da prebrodimo izazovan period prošle sezone, na čemu smo im zahvalni. Nažalost, početak ove sezone je bio razočaravajući i, uprkos našoj snažnoj želji da glavnom treneru damo vremena i utakmica da pronađe poboljšanje, došli smo do tačke u kojoj moramo da napravimo promenu. Zahvaljujemo Vitoru i njegovom osoblju na njihovom trudu i želimo im sve najbolje u budućnosti", naveo je izvršni predsednik Vulverhemptona Džef Ši, a preneo sajt kluba.