Mark Viduka, proslavljeni australijski fudbaler hrvatskih korena, otkrio je kako mu se zbog odnosa sa nekadašnjim predsednikom Hrvatske Franjom Tuđmanom život u Zagrebu krajem devedesetih pretvorio u pravu noćnu moru.

Viduka je 1995. godine na lični poziv tadašnjeg hrvatskog predsednika Franje Tuđmana došao u Hrvatsku i zaigrao za Dinamo iz Zagreba. Međutim, kako je Tuđmanova popularnost u zemlji slabila, Viduka je, kao osoba neraskidivo povezana sa njim, postao meta napada.

U velikom intervjuu koji je dao za britanski "Gardian" otkrio je kakav pakao je proživljavao zbog politike.

"Navijači mog tima i protivničke ekipe vređali su me pre nego što bih počeo da igram. Dao sam gol u derbiju u Splitu, a moji navijači su me vređali. Pomislio sam: 'Ovo nema nikakve veze sa fudbalom'".

Situacija je eskalirala do te mere da su ga ljudi na ulici vređali, pa čak i pljuvali, zbog čega je jedva izlazio iz kuće.

"Osećao sam se iscrpljeno. Iscrpljen od svakodnevnih napada ljudi na ulici. Nisam znao da se nosim s tim", rekao je Viduka.

Priznaje da je ozbiljno razmišljao da završi karijeru.

"To me je moglo uništiti. Razmišljao sam da prestanem da igram. Nikada mogao ni da zamislim da može tako nešto da se desi u fudbalu".

Nije odustao. Otišao je 1998. godine u Seltik, a onda za šest miliona funti prešao u Lids, gde je stekao status legende kluba.

Kurir sport/Večernji.hr