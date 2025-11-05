JAVOR - PARTIZAN: Domaćin odmah izjednačio
Zaostali meč 2. kola Super lige Srbije između FK Javor Matis i FK Partizan, ranije odložen zbog učešća beogradskog kluba u evropskim kvalifikacijama, igra se na stadionu "Kraj Moravice" u Ivanjici od 17 časova.
25' GOOOL! Dušan Pantelić 1:1
Iskusni Dušan Pantelić savladao je Miloševića i odmah izjednačio rezultat.
22' Domaćin traži penal
Sumnjiva situacija u kaznenom prostoru Partizana odmah posle gola. Međutim, sudija Ivković nije prekinuo igru, ali će moguće to uraditi posle prvog prekida.
Saliman je bio u prodoru, a pao je posle starta Milovanovića.
21' GOOOL! Jovan Milošević - 0:1
Jovan Milošević se vratio posle pauze zbog pvorede i odmah postigao gol.
Njegov osmi gol u prvenstvu.
Ugrešić je na sjajan način poslao loptu u prostor, a Milošević savladao Vasiljevića
11' Prva velika prilika za Javor
Saliman je nabacio na peterac, ali je Ugrešić u poslednjem sekundu izbacio loptu u korner.
7' Prvi opasan napad Partizana
Zubairu je prošao po levoj strani, dodao do Seka, koji je vratio loptu za Dragovića. Njegov šut sa ivice šesnaesterca otišao je preko gola.
Minut ćutanja za Mladena Žižovića
Pre utakmice je odata počast nesrećno nastradalom Mladenu Žižoviću, treneru Radničkog 1923.
Marko Jovanović, privremeni trener
Partizan je posle poraza od Čukaričkog smenio Srđana Blagojevića, pa će ekipu u Ivanjici predvoditi Marko Jovanović.
Jovanović će verovatno obavljati tu ulogu do reprezentativne pauze.
"Posle dva teška udarca protiv Mačve i Čukaričkog, očekuje nas jako teška utakmica protiv Javora, tima koji jako dobro igra u poslednje vreme, nema poraz kod kuće, koji protiv nas uvek daje sve od sebe. Jedino kod Stolice smo pobedili 4:0. Predvođeni jednim od najboljih trenera Radovanom Ćurčićem, i uvek smo emotivno vezani za Ivanjicu jer je tamo rođena i sahranjena velika legenda Vladica Kovačević. Mi smo Partizan, momci znaju šta ih očekuje, moramo da se izdignemo i pokažemo karakter, da vratimo strast koju smo imali, i nemam sumnje da će igrači to pokazati. Biće teško, ambicije su maksimalne i samo pobeda može da nas izvuče iz krize poslednjih nekoliko dana. Mi smo dosta analizirali i negde smo očekivali da će doći do pada, jer je to mlada ekipa. Nadali smo se da neće biti sada, da će doći kasnije. Sve je to proces, usponi i padovi kada imate mlađe igrače. Mi smo se prihvatili ovog posla, očekivali smo da će biti uspona i padova. Letos su bili heroji, sada trpimo svi mi zajedno kritike. Na nama je da se izvučemo, a jedini put je da shvate gde igraju, da vrate strast, energiju i emociju prema klubu. Najbolji i najbrži put je utakmica u Ivanjici. Ono što mora da se promeni je odnos, počevši od duela, da budemo čvršći i agresivniji, to je najbitnije. Što se sastava tiče, nema mnogo vremena za promene, a ni mogućnosti. Video sam neku reakciju kod njih, to me raduje."
Vraća se Jovan Milošević
Kriza u rezultatu crno-belih nekako se poklopila sa izostankom najboljeg napadača Jovana Miloševića.
Milošević se oporavio od povrede i našao je mesto u startnih 11, a mesto startera je dobio i Ibrahim Zubairu.
Tabela
Sastavi
JAVOR - PARTIZAN
Stadion: Kraj Moravice, Ivanjica
Sudija: Marko Ivković
JAVOR: Vasiljević – Bjeković, Skoko, Petrović, Đokić, Ilić – Pantelić, Saliman, Tanko - Krsmanović, Bajere. Trener: Radovna Ćurčić.
PARTIZAN: M.Milošević – Roganović, Milić, Simić, Milovanović – Dragojević, Ugrešić – Sek, Vukotić, Zubairu – J. Milošević. Trener: Marko Jovanović