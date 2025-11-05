Svi događaji
17:27

25' GOOOL! Dušan Pantelić 1:1

Iskusni Dušan Pantelić savladao je Miloševića i odmah izjednačio rezultat.

17:26

24' Penal za Javor

Sudija Ivković je posle konsultacija za VAR-om dosudio penal za Javor.

17:25

22' Domaćin traži penal

Sumnjiva situacija u kaznenom prostoru Partizana odmah posle gola. Međutim, sudija Ivković nije prekinuo igru, ali će moguće to uraditi posle prvog prekida.

Saliman je bio u prodoru, a pao je posle starta Milovanovića.

17:23

21' GOOOL! Jovan Milošević - 0:1

Jovan Milošević se vratio posle pauze zbog pvorede i odmah postigao gol.

Njegov osmi gol u prvenstvu.

Ugrešić je na sjajan način poslao loptu u prostor, a Milošević savladao Vasiljevića

17:15

11' Prva velika prilika za Javor

Saliman je nabacio na peterac, ali je Ugrešić u poslednjem sekundu izbacio loptu u korner.

17:11

7' Prvi opasan napad Partizana

Zubairu je prošao po levoj strani, dodao do Seka, koji je vratio loptu za Dragovića. Njegov šut sa ivice šesnaesterca otišao je preko gola.

17:04

Minut ćutanja za Mladena Žižovića

Pre utakmice je odata počast nesrećno nastradalom Mladenu Žižoviću, treneru Radničkog 1923.

17:02

Počela je utakmica

16:37

Marko Jovanović, privremeni trener

Partizan je posle poraza od Čukaričkog smenio Srđana Blagojevića, pa će ekipu u Ivanjici predvoditi Marko Jovanović.

Jovanović će verovatno obavljati tu ulogu do reprezentativne pauze.

"Posle dva teška udarca protiv Mačve i Čukaričkog, očekuje nas jako teška utakmica protiv Javora, tima koji jako dobro igra u poslednje vreme, nema poraz kod kuće, koji protiv nas uvek daje sve od sebe. Jedino kod Stolice smo pobedili 4:0. Predvođeni jednim od najboljih trenera Radovanom Ćurčićem, i uvek smo emotivno vezani za Ivanjicu jer je tamo rođena i sahranjena velika legenda Vladica Kovačević. Mi smo Partizan, momci znaju šta ih očekuje, moramo da se izdignemo i pokažemo karakter, da vratimo strast koju smo imali, i nemam sumnje da će igrači to pokazati. Biće teško, ambicije su maksimalne i samo pobeda može da nas izvuče iz krize poslednjih nekoliko dana. Mi smo dosta analizirali i negde smo očekivali da će doći do pada, jer je to mlada ekipa. Nadali smo se da neće biti sada, da će doći kasnije. Sve je to proces, usponi i padovi kada imate mlađe igrače. Mi smo se prihvatili ovog posla, očekivali smo da će biti uspona i padova. Letos su bili heroji, sada trpimo svi mi zajedno kritike. Na nama je da se izvučemo, a jedini put je da shvate gde igraju, da vrate strast, energiju i emociju prema klubu. Najbolji i najbrži put je utakmica u Ivanjici. Ono što mora da se promeni je odnos, počevši od duela, da budemo čvršći i agresivniji, to je najbitnije. Što se sastava tiče, nema mnogo vremena za promene, a ni mogućnosti. Video sam neku reakciju kod njih, to me raduje."

16:35

Vraća se Jovan Milošević

Kriza u rezultatu crno-belih nekako se poklopila sa izostankom najboljeg napadača Jovana Miloševića.

Milošević se oporavio od povrede i našao je mesto u startnih 11, a mesto startera je dobio i Ibrahim Zubairu.

16:33

Tabela



16:31

Sastavi

JAVOR - PARTIZAN

Stadion: Kraj Moravice, Ivanjica

Sudija: Marko Ivković

JAVOR: Vasiljević – Bjeković, Skoko, Petrović, Đokić, Ilić – Pantelić, Saliman, Tanko - Krsmanović, Bajere. Trener: Radovna Ćurčić.

PARTIZAN: M.Milošević – Roganović, Milić, Simić, Milovanović – Dragojević, Ugrešić – Sek, Vukotić, Zubairu – J. Milošević. Trener: Marko Jovanović