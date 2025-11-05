Slušaj vest

Fudbaleri Javora i Partizana igraju zaostali meč 2. kola Superlige Srbije.

Javor - Partizan Foto: @starsport

Gledamo sjajan meč pun preokreta, a Partizan je poveo sa 3:2 fantastičnim pogotkom Jovana Miloševića.

Napadač crno-belih postigao je gol popularnim "makazicama" u 69. minutu.

Roganović je centrirao sa desne strane, a Milošević između dvojice protivničkih igrača makazicama zahvatio loptu i pogodio dalji ugao.

Pogledajte i sami ovaj momenat.

Makazice Jovana Miloševića Izvor: Arena 1 Premium

Mateja Zuvić gol protiv Partizana Izvor: Arena 1 Premium