Partizan ponovo vodi u Ivanjici
SUPERLIGE SRBIJE
FANTASTIČNE MAKAZICE ZA NOVI PREOKRET U IVANJICI: Milošević pogotkom za TV špice doneo vođstvo Partizanu!
Javor - Partizan Foto: @starsport
Gledamo sjajan meč pun preokreta, a Partizan je poveo sa 3:2 fantastičnim pogotkom Jovana Miloševića.
Napadač crno-belih postigao je gol popularnim "makazicama" u 69. minutu.
Roganović je centrirao sa desne strane, a Milošević između dvojice protivničkih igrača makazicama zahvatio loptu i pogodio dalji ugao.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
