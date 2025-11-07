"MNOGO MI ZNAČI TO ŠTO JE ĐOKOVIĆ REKAO" Ronaldo sa oduševljenjem pričao o Srbinu: On je sjajan primer veličine u sportu!
Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Kristijano Ronaldo, sipao je hvalospeve na račun Novaka Đokovića.
U zanimljivom intervjuu sa čuvenim britanskim novinarom Pirsom Morganom, Ronaldo je otkrio da mu je upravo Novak jedan od najvećih uzora u sportu.
Na pitanje Morgana koji sportisti ga inspirišu zbog svoje dugovečnosti, načina na koji brinu o sebi i karijeri, Ronaldo je naveo Lebrona Džejmsa, Luku Modrića i našeg Novaka Đokovića.
Morgan je tada podsetio da je i sam Novak tokom boravka u Rijadu istakao da mu je Ronaldo uzor jer se takmiči na visokom nivou i u svojim četrdesetim godinama.
"Naveo je tebe kao primer, ti inspirišeš njega. Kako se osećaš povodom toga, on je ipak najbolji teniser u istoriji" upitao je Morgan Ronalda.
"Lepo je kada drugi sportisti spominju tvoje ime. To mi mnogo znači. Novak je sjajan primer veličine u sportu. To je dobro, drago mi je zbog njegovih reči", odgovorio je uz osmeh Ronaldo.
Kurir sport