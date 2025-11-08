Slušaj vest

Fudbaleri Srbije dobili su novog selektora i na klupu "orlova" seo je Veljko Paunović, trener kog je čitava nacija dugo čekala i želela.

Imaće Paunović jako težak zadatak, te će pred njim biti skoro nemoguća misija - plasman u baraž za Svetsko prvenstvo.

Srbija nije blistala u kvalifikacijama, pa će pred mečeve odluke protiv Engleske (četvrtak, 13. novembar, 20.45, London) i Letonije (nedelja, 16. novembar, 18.00, Leskovac) ući kao trećeplasirana u grupi, sa bodom iza Albanije.

Moraće izabranici Veljka Paunovića do dobrih rezultata, ali će i osluškivati šta radi Albanija protiv Andore, a potom i Engleske, tako da neće sve biti u rukama Dušana Vlahovića, Filipa Kostića, Nikole Milenkovića, Strahinje Pavlovića, Saše Lukića i saigrača...

1/8 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu reprezentacije Srbije Foto: Starsport

Zbog toga i ne čudi što bukmejkeri ne veruju u prolaz Srbije u baraž. Kladionce su objavile kvote, kako za meč "orlova" protiv Engleske, tako i za plasman Srbije u baraž i kada se sve sabere i oduzme - ni jedan, ni drugi podatak ne obećavaju i mogu da zabrinu.

Kvota da ćemo pobediti Englesku u gostima iznosi čak 11, dok je na trijumf domaćina 1,30, a na nerešen ishod tačno pet.

Foto: Printscreen

Sa druge strane, kvota da ćemo biti drugoplasirana ekipa u grupi i da ćemo otići u baraž iznosi 3,50. Kvota da će Albanija završiti drugoplasirana je tek 1,28.

Foto: Printscreen

Bukmejkeri veruju i da će Albanci slaviti u Andori, tako da je kvota na pobedu ove reprezentacije u narednom meču tek 1,27, na nerešen ishod je pet, a na trijumf domaćina čak 17.

Kada se sve sabere i oduzme, nije tajna da Srbiju čeka težak zadatak, a da li i nemoguć - ostaje da se vidi...

Paunović optimista

Veljko Paunović dao je opširan intervju za sajt FSS u kom se, između ostalog, dotakao i susreta sa Engleskom.

- Prva utakmica je uvek najvažnija. Maksimalno smo fokusirani na Englesku, reprezentaciju koja je već obezbedila plasman i dominirala tokom kvalifikacija. Nisu primili nijedan gol, njihovi napadači nisu imali milosti. Biće to najteži mogući protivnik. Ali u fudbalu je uvek 11 na 11. Srce, vera i priprema često prave razliku. Želimo da budemo hrabri, pametni, organizovani i da verujemo do kraja - rekao je optimistični Veljko Paunović.

1/11 Vidi galeriju Veljko Paunović Foto: Fss

Ko je sve na spisku?

Veljko Paunović je saopštio svoj prvi spisak seniorske reprezentacije, a na njemu su sledeći igrači:

GOLMANI:

Predrag Rajković Al Itihad

Đorđe Petrović Bornmut

Veljko Ilić Viđev Lođ

ODBRANA:

Nikola Milenković Notingem forest

Strahinja Pavlović Milan

Miloš Veljković Crvena zvezda

Veljko Milosavljević Bornmut

Ognjen Mimović Pafos

Strahinja Eraković Zenit

Mihailo Ristić Selta

Aleksa Terzić Red Bul Salcburg

VEZNI RED:

Saša Lukić Fulam

Ivan Ilić Torino

Marko Grujić AEK Atina

Nemanja Gudelj Sevilja

Aleksandar Stanković Klub Briž

Vanja Dragojević Partizan

Andrija Živković PAOK

Lazar Ranđelović Vojvodina

Filip Kostić Juventus

Luka Ilić Ovijedo

Lazar Samardžić Atalanta

NAPAD:

Dušan Vlahović Juventus

Luka Jović AEK Atina

Petar Ratkov Red Bul Salcburg

Aleksandar Katai Crvena zvezda

Nemanja Radonjić Crvena zvezda

Ko je Veljko Paunović?

Veljko Paunović je tvorac najvećeg uspeha srpskog fudbala. Sa reprezentacijom Srbije do 20 godina je 2015. godine postao šampion sveta, srušivši Brazil u finalu.

Real Ovijedo je vratio u Primeru posle 24 godine.

Samo ovo je dovoljno da se zaključi kako Veljko Paunović ima šampionski DNK.

Ljubav prema fudbalu nasledio od oca

Paunović je rođen je u Strumici, tadašnjoj Jugoslaviji, 21. avgusta 1977. godine.

Oženjen je i ima četvoro dece, dve ćerke i dva sina, a interesantno je da svo četvoro treniraju fudbal.

Ljubav prema "najvažnijoj sporednoj stvari na svetu" je nasledio od oca, čuvenog Partizanovog defanzivca Blagoja Paunovića. Blagoje je nosio crno-beli dres od 1965. do 1975. godine i upisao 451 utakmicu u timu iz Humske.

1/12 Vidi galeriju Veljko Paunović u poseti redakciji Kurira Foto: Dado Djilas/news1

Karijeru počeo u Partizanu

Veljko je prošao sve mlađe kategorije Partizana, a za prvi tim je debitovao u sezoni 1994/95. Upisao je 13 utakmica i postigao jedan gol.

Usledila je selidba u Španiju, gde je igrao Marbelju, pa za Atletiko iz Madrida, sa pozajmicama u Majorki i Ovijedu. Bio je takođe član Tenerifa, Hetafea u Almerije, kada je Španija u pitanju.

Takođe je u Nemačkoj bio član Hanovera, u Rusiji Rubina iz Kazanja, a u Americi Filadelfije.

Trenersku karijeru je započeo 2012. godine kao selektor Srbije do 18 godina.

Posle reprezentativnog statusa, trenirao je Čikago Fajer, Reding iz Engleske, Gvadalaharu i Tigres iz Meksika, kao i Real Ovijedo iz Španije.

Najveći uspeh u istoriji srpskog fudbala

Kalendar je pokazivao da je tog dana 20. jun 2015. godine. Srbija na dalekom Novom Zelandu igrala finale Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina protiv velikog Brazila.

Prethodno je Srbija poražena od Urugvaja, a zatim je u grupi savladala Mali i Meksiko. U osmini finala je savladana Mađarska, a u četvrtfinalu SAD. U polufinalu je ponovo Mali bio mali.

U velikom finalu velika i drama. Srbija je povela golom Staniše Mandića u 70. minutu. Brazil je preko Andreasa Pereire izjednačio tri minuta kasnije.

Trijumf i svetsko zlato Srbiji je doneo Nemanja Maksimović u 118. minutu. Dva puta su u akciji koja je prethodila golu srpski reprezentativci proturili loptu kroz noge Brazilcima.

Deo tih igrača danas čini ili je do nedavno činio seniorsku reprezentaciju Srbije. Tu su Predrag Rajković, Srđan Babić, Miloš Veljković, Sergej Milinković-Savić, Nemanja Maksimović, Saša Zdjelar, Mijat Gaćinović, Andrija Živković, Vanja Milinković-Savić, Marko Grujić.

Veljko Paunović se sada vratio u srpski fudbal i očekivanja su velika. Vreme je da se još jednom pokaže na delu!

BONUS VIDEO: