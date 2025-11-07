Slušaj vest

Orlovi će u 13. novembra biti gost Engleskoj na Vembliju, u pretposlednjoj utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Iako su u prvih šest utakmica Englezi bili i više nego ubedljivi i, iako imaju maksimalnih 18 bodova, sa 18 postignutih golova i nijednim primljenim, selektor Tomas Tuhel će na raspolaganju imati strahovit sastav.

U reprezentaciju se vraćaju Džud Belingem i Fil Foden.

Belingema nije bilo na terenu zbog povrede ramena, on je, između ostalih utakmica, zbog toga propustio i meč protiv Srbije na Marakani. Nedavno se vratio i u dresu Real Madrida igra odlično.

Sa druge strane Fodena nije bilo u nacionalnom timu od marta ove godine, a Tuhel je smatrao da je sada pravo vreme za njegov povratak u reprezentaciju.

Sastav Engleske za utakmice protiv Srbije i Albanije:

Golmani: Din Henderson (Kristal Palas), Džordan Pikford (Everton), Nik Poup (Njukasl).

Defanzivci: Din Burn (Njukasl), Mark Guej (Kristal Palas), Ris Džejms (Čelsi), Ezri Konsa (Aston Vila), Niko O’Rajli (Mančester siti), Džarel Kvansa (Bajer Leverkuzen), Đed Spens (Totenhem Hotspur), Džon Stons (Mančester Siti).

Vezisti: Eliot Anderson (Notingem Forest), Džud Belingem (Real Madrid), Džordan Henderson (Brentford), Deklan Rajs (Arsenal), Morgan Rodžers (Aston Vila), Aleks Skot (Bornmut), Adam Vorton (Kristal Palas).

Napadači: Džerod Boven (Vest Hem Junajted), Ebereči Eze (Arsenal), Fil Foden (Mančester Siti), Entoni Gordon (Njukasl Junajted), Hari Kejn (Bajern Minhen), Markus Rašford (Barselona), Bukajo Saka (Arsenal).

Pred Srbijom i novim selektorom Veljkom Paunovićem je izuzetno težak zadatak u borbi za mesto u baražu. Orlovi trenutno imaju 10 bodova, jedan manje od drugoplasirane Albanije, a nakon utakmice protiv Engleske biće domaćin Letoniji. Albanija će prvo biti gost Andori, a onda će na svom terenu igrati protiv Engleske.

