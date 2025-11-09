Slušaj vest

Incident na meču Zonske lige Beograd doneo je i hitnu reakciju FSB, čije saopštenje prenosimo u celosti:

Fudbalski savez Beograda objavljuje snimak utakmice između ekipa FK BSK 1926 i FK Vrčin, odigrane 8. novembra na Adi Ciganliji, kako bi javnost imala uvid u spornu situaciju i kako bi se otklonile sve nedoumice i spekulacije.

Pogledajte snimak i sve šta se dešavalo:

Incident na meču BSK - Vrčin Izvor: FS Beograda

Želimo da se jasno utvrdi odgovornost svakog pojedinca koji je učestvovao u ovom događaju.

„Kao krovna organizacija beogradskog fudbala, najoštrije osuđujemo svaki vid nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim terenima. Upozoravamo sve učesnike fudbalskih takmičenja da će Savez, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzeti sve mere kako bi se obezbedilo poštovanje pravila, fer-pleja i integriteta takmičenja“, izjavio je predsednik FSB Nikola Lazetić i dodao daće svi akteri koji su u ovom slučaju, ali i u bilo kom drugom, prekršili propozicije i pravila, biti najstrože sankcionisani — bez izuzetka.

Foto: Fss

„To se odnosi na igrače, službena lica, sudije, delegate, navijače i sve koji učestvuju u organizaciji i održavanju utakmica“, poručio je Lazetić.

Fudbalski savez Beograda ostaje posvećen očuvanju ugleda beogradskog fudbala, zaštiti integriteta takmičenja i podizanju nivoa sportske kulture u našem gradu. Fudbalski savez Beograda će sačekati da dobije sve izveštaje i primedbe svih aktera, nakon čega će, u skladu sa svojim ovlašćenjima, doneti brzu i efikasnu odluku - navodi se u dopisu FS Beograda.

Šta smo videli na snimku?

Odluka da se ponovi penal je apsolutno pogrešna, jer je odbrana golmana bila "čista". Dalji napadi na sudiju su za najžešću moguću osudu i ne mogu da budu opravdani greškom arbitra.