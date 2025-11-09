Slušaj vest

Fudbaleri Aston Vile pobedili su danas na svom terenu u Birmingemu Bornmut 4:0, u 11. kolu engleske Premijer lige.

Strelci za Aston Vilu bili su Emilijano Buendia u 28, Amadu Onana u 40, Ros Barkli u 77. i Donjel Malen u 83. minutu.

Obe ekipe su osvojile po 18 bodova, i nalaze se među timovima koji zauzimaju od petog do devetog mesta na tabeli.

U narednom kolu, Aston Vila će gostovati Lidsu, dok će Bornmut dočekati Vest Hem.

Fudbaleri Notingem Foresta na svom terenu su pobedili Lids 3:1.

Strelci za Notingem bili su Ibrahim Sangare u 15, Morgan Gibs-Vajt u 68. i Eliot Anderson iz penala u 90. minutu.

Gol za Lids postigao je Lukas Nmeča u 13. minutu.

Notingem je na 19. mestu sa devet bodova, a Lids je na 16. poziciji sa dva boda više.

U sledećem kolu, Notingem Forest će gostovati Liverpulu.

U ostalim mečevima, Kristal Palas i Brajton su u Londonu odigrali nerešeno 0:0, dok je Brentford na svom terenu pobedio Njukasl 3:1.