U toku je veliki derbi 11. kola Premijer lige između Mančester sitija i Liverpula.

"Građani" su propustili veliku priliku da povedu u 13. minutu, tačnije najbolji napadač Premijer lige Erling Haland.

Dosuđen je penal za Mančester siti.

Nakon velikog nesporazuma u odbrani Liverpula zbog loše komunikacije Bredlija i Konatea, Doku je stigao do lopte, a golman Mamerdašvili ga oborio.

Sudija Kavana nije ništa svirao, ali je dobio poziv iz VAR sobe da pregleda snimak i promenio je odluku.

Međutim udarac Halanda sjajno brani Mamerdašvili.