Mančester siti dočekuje Liverpul u utakmici 11. kola Premijer lige
PREMIJER LIGA
HALAND PROMAŠIO PENAL, PA SE ISKUPIO: SITI vodi protiv Liverpula, Norvežanin u centru pažnje!
Slušaj vest
U toku je veliki derbi 11. kola Premijer lige između Mančester sitija i Liverpula.
"Građani" su propustili veliku priliku da povedu u 13. minutu, tačnije najbolji napadač Premijer lige Erling Haland.
Dosuđen je penal za Mančester siti.
Nakon velikog nesporazuma u odbrani Liverpula zbog loše komunikacije Bredlija i Konatea, Doku je stigao do lopte, a golman Mamerdašvili ga oborio.
Sudija Kavana nije ništa svirao, ali je dobio poziv iz VAR sobe da pregleda snimak i promenio je odluku.
Međutim udarac Halanda sjajno brani Mamerdašvili.
Ipak to nije uzdrmalo samopouzdanje sjajnog golgetera koji je pogodio glavom za vođstvo "građana" u 29. minutu nakon centartšuta Njunesa.
Reaguj
Komentariši