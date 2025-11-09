Slušaj vest

U toku je veliki derbi 11. kola Premijer lige između Mančester sitija i Liverpula.

"Građani" su propustili veliku priliku da povedu u 13. minutu, tačnije najbolji napadač Premijer lige Erling Haland.

Dosuđen je penal za Mančester siti. 

Nakon velikog nesporazuma  u odbrani Liverpula zbog loše komunikacije Bredlija i Konatea, Doku je stigao do lopte, a golman Mamerdašvili ga oborio.

Sudija Kavana nije ništa svirao, ali je dobio poziv iz VAR sobe da pregleda snimak i promenio je odluku.

Međutim udarac Halanda sjajno brani Mamerdašvili.

Ipak to nije uzdrmalo samopouzdanje sjajnog golgetera koji je pogodio glavom za vođstvo "građana" u 29. minutu nakon centartšuta Njunesa.

