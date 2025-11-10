Slušaj vest

Govorio je Paunović o brojnim zanimljivim temama, braći Milinković-Savić, Dušanu Tadiću, ali i taktici reprezentacije pred susret sa moćnim Englezima i Letonijom... Odgovorio je na pitanje da li će menjati taktiku koju je koristio Dragan Stojković Piksi, pre svega onu u defanzivi gde je igrao sa tri fudbalera.

- Što se tiče formacija, igre, tehničko-taktičkog dela. Sve varijante su moguće. Volim da igram u formaciji sa četiri odbrambena igrača, ali to je samo polazna tačka jednog sistema. Više je koji igrači igraju na tim pozicijama, koje zadatke izvršavaju i kako se to uklapa u model igre. To su sve opcije o kojima već imam ideju, ali ne mogu da kažem svoju odluku što se tiče sistema - rekao je Veljko Paunović.

Veljko Paunović na promociji u FSS

O braći Milinković-Savić

Jedno od pitanja bilo je vezano i za braću Milinković-Savić, Sergeja i Vanju, koji se nisu našli na spisku za Englesku i Letoniju.

- Igrači kao Vanja i Sergej su isto tako deo generacije sa kojom sam radio i sa kojom smo bili uspešni. Pričao sam sa njima. Sve se desilo iznenada, a oni su doneli neke odluke prethodno i bilo im je previše rano da se odazovu u ovom trenutku, ali su ostavili otvoreno za sledeće okupljanje u martu da se pridruže reprezentaciji i da krenemo dalje. To je najkraći i najjednostavniji odgovor na vaše pitanje - rekao je Veljko Paunović.

Dušan Tadić

O Dušanu Tadiću

Otkrio je Veljko Paunović i da je kontaktirao Dušana Tadića.

- Obavio sam razgovor sa Dušanom Tadićem. Mislim da njegova kreativnost, liderske sposobnosti... Da bi nam dobro došle za ovo okupljanje. Nažalost, do toga nije došlo - otkrio je Paunović.

Dušan Tadić u reprezentaciji Srbije

Ko je sve na spisku?

Veljko Paunović je saopštio svoj prvi spisak seniorske reprezentacije, a na njemu su sledeći igrači:

GOLMANI:

Predrag Rajković Al Itihad

Đorđe Petrović Bornmut

Veljko Ilić Viđev Lođ

ODBRANA:

Nikola Milenković Notingem forest

Strahinja Pavlović Milan

Miloš Veljković Crvena zvezda

Veljko Milosavljević Bornmut

Ognjen Mimović Pafos

Strahinja Eraković Zenit

Mihailo Ristić Selta

Aleksa Terzić Red Bul Salcburg

VEZNI RED:

Saša Lukić Fulam

Ivan Ilić Torino

Marko Grujić AEK Atina

Nemanja Gudelj Sevilja

Aleksandar Stanković Klub Briž

Vanja Dragojević Partizan

Andrija Živković PAOK

Lazar Ranđelović Vojvodina

Filip Kostić Juventus

Luka Ilić Ovijedo

Lazar Samardžić Atalanta

NAPAD:

Dušan Vlahović Juventus

Luka Jović AEK Atina

Petar Ratkov Red Bul Salcburg

Aleksandar Katai Crvena zvezda

Nemanja Radonjić Crvena zvezda

Ko je Veljko Paunović?

Veljko Paunović je tvorac najvećeg uspeha srpskog fudbala. Sa reprezentacijom Srbije do 20 godina je 2015. godine postao šampion sveta, srušivši Brazil u finalu.

Real Ovijedo je vratio u Primeru posle 24 godine.

Samo ovo je dovoljno da se zaključi kako Veljko Paunović ima šampionski DNK.

Ljubav prema fudbalu nasledio od oca

Paunović je rođen je u Strumici, tadašnjoj Jugoslaviji, 21. avgusta 1977. godine.

Oženjen je i ima četvoro dece, dve ćerke i dva sina, a interesantno je da svo četvoro treniraju fudbal.

Ljubav prema "najvažnijoj sporednoj stvari na svetu" je nasledio od oca, čuvenog Partizanovog defanzivca Blagoja Paunovića. Blagoje je nosio crno-beli dres od 1965. do 1975. godine i upisao 451 utakmicu u timu iz Humske.

Veljko Paunović

Karijeru počeo u Partizanu

Veljko je prošao sve mlađe kategorije Partizana, a za prvi tim je debitovao u sezoni 1994/95. Upisao je 13 utakmica i postigao jedan gol.

Usledila je selidba u Španiju, gde je igrao Marbelju, pa za Atletiko iz Madrida, sa pozajmicama u Majorki i Ovijedu. Bio je takođe član Tenerifa, Hetafea u Almerije, kada je Španija u pitanju.

Takođe je u Nemačkoj bio član Hanovera, u Rusiji Rubina iz Kazanja, a u Americi Filadelfije.

Trenersku karijeru je započeo 2012. godine kao selektor Srbije do 18 godina.

Posle reprezentativnog statusa, trenirao je Čikago Fajer, Reding iz Engleske, Gvadalaharu i Tigres iz Meksika, kao i Real Ovijedo iz Španije.

Veljko Paunović u poseti redakciji Kurira

Najveći uspeh u istoriji srpskog fudbala

Kalendar je pokazivao da je tog dana 20. jun 2015. godine. Srbija na dalekom Novom Zelandu igrala finale Svetskog prvenstva za igrače do 20 godina protiv velikog Brazila.

Prethodno je Srbija poražena od Urugvaja, a zatim je u grupi savladala Mali i Meksiko. U osmini finala je savladana Mađarska, a u četvrtfinalu SAD. U polufinalu je ponovo Mali bio mali.

U velikom finalu velika i drama. Srbija je povela golom Staniše Mandića u 70. minutu. Brazil je preko Andreasa Pereire izjednačio tri minuta kasnije.

Trijumf i svetsko zlato Srbiji je doneo Nemanja Maksimović u 118. minutu. Dva puta su u akciji koja je prethodila golu srpski reprezentativci proturili loptu kroz noge Brazilcima.

Deo tih igrača danas čini ili je do nedavno činio seniorsku reprezentaciju Srbije. Tu su Predrag Rajković, Srđan Babić, Miloš Veljković, Sergej Milinković-Savić, Nemanja Maksimović, Saša Zdjelar, Mijat Gaćinović, Andrija Živković, Vanja Milinković-Savić, Marko Grujić.

