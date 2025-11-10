Slušaj vest

Nikola Jovanović i Nemanja Vidojević, strelci za Železničar u pobedi nad Javorom, izneli su utiske po završetku meča 15. kola Super lige Srbije.

– Zadovoljan sam i sa ekipom i sa sobom. Dobro smo ušli u utakmicu, bili smo veoma energični, postigli pogotke na vreme i završili utakmicu na najbolji mogući način. Gol je gol, ali najvažnije je da ekipa funkcioniše, da smo svi zajedno i da nastavimo sa pobedama. Igramo dobro, držimo se taktički, i mislim da samo treba da nastavimo u ovom ritmu i to je to – istakao je Jovanović.

Sledi reprezentativna pauza pa gostovanje Partizanu u narednoj rundi Super lige.

– Otići ću kući da provedem malo vremena sa porodicom, a posle se vraćamo treninzima. Znamo da je Partizan uvek favorit, ali nećemo tamo ići sa belom zastavicom.



Nemanja Vidojević je upisao prvenac u dresu Železničara.

– Naravno da sam zadovoljan – pre svega zbog ekipe i pozicije na tabeli pred ovu pauzu. Želim da čestitam saigračima na borbenosti i zalaganju, bilo je fenomenalno. Zadovoljan sam i zbog svog gola, ali najviše zbog igre koju smo prikazali. Više sam zadovoljan prvim poluvremenom jer smo konstantno držali loptu. U drugom smo malo ušli u kontra-ritam, više u njihov ritam, naročito posle onog penala. Kao da nam se tada malo poljuljalo samopouzdanje, ali smo karakterom, voljom i željom uspeli da zadržimo rezultat. Nismo primili gol i ostalo je 2:0 – svaka čast ekipi. Gol posvećujem porodici, naravno. Gledali su me tata, brat i, naravno, mama – istakao je Vidojević.

Atmosfera u svlačionici Železničara je sjajna, a jedna pesma se uvek izdvoji posle pobede.

– Pa naravno, uvek ista – „Želja moja“. To je naša pesma koja ide posle svake pobede, obično u autobusu kad se vraćamo sa gostovanja. Bilo je super. To je možda i najbitnije – da smo svi zajedno kao kolektiv, da se slažemo. Iz te dobre atmosfere proizilaze i naša igra i pozicija na tabeli.

Železničar Pančevo - Javor Foto: FK Železničar Pančevo

Pauzu u prvenstvu Vidojević će iskoristiti da provede vreme sa porodicom.

– Imaćemo dva-tri dana slobodno. Večeras ćemo prvo proslaviti rođenje sina našeg Džonija (Nikola Đuričić), a posle toga idem kući, u Čačak, kod svojih, da se malo odmorim. Posle sledi prijateljska utakmica, a onda za dve nedelje meč protiv Partizana.

Ciljevi mladog štopera su jasni.

– Očekujem da budemo što bliže prvom mestu. Mislim da to možemo da ostvarimo ako nastavimo ovako da igramo i treniramo – zaključio je Vidojević.

