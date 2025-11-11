Slušaj vest

Fudbaler Čelsija Romeo Lavija odsustvovaće sa terena najmanje mesec dana zbog povrede kvadricepsa, preneli su danas britanski mediji.

Lavija se povredio prošle sedmice tokom utakmice protiv Karabaga (2:2) u Ligi šampiona.

To je bila tek četvrta utakmica u kojoj je 21-godišnji Belgijanac bio starter, nakon što se vratio na teren posle povrede zadobijene na Svetskom klupskom prvenstvu.

On je 2023. godine prešao iz Sautemptona u Čelsi za koji je odigrao 29 utakmica, ali je propustio 88 utakmica zbog brojnih povreda, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Lavija još nije odigrao celu utakmicu za Čelsi, čiji je stručni štab pokušavao da ga sačuva od opterećenja, ograničavajući minutažu tako što je igrao jedan meč nedeljno.

On će propustiti utakmice protiv Barnlija, Barselone, Arsenala, Lidsa, Bornmuta i Atalante.