Fudbaleri Srbije gostuju Engleskoj u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Posle povrede defanzivca Kristal Palasa Marka Geija, selektor Engleza je odlučio da pozove igrača Čelsija, koji će tako biti u konkurenciji za duel sedmog kola protiv Srbije.

Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić

Mark Geij je zadobio povredu stopala u pobedi Kristal Palasa nad AZ Alkmarom u Ligi konferencije.

Čaloba ove sezone u dresu Čelsija propustio je svega četiri meča, a debitovao je na utakmici protiv Senegala.

Posle šest kola Engleska je i matematički obezbedila plasman na Mundijal, jer su na šest utakmica ostvarili isto toliko pobeda.

Srbija je na trećem mestu sa deset bodova, što je jedan manje od drugoplasirane Albanije, pa je Orlovima na debiju Veljka Paunovića neophodan dobar rezultat na Vembliju.

Meč se igra u četvrtak od 20.45 časova.

