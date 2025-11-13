Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak od 20.45 igra meč godine i to protiv moćne Engleske na "Vembliju".

Uoči ovog duela i debija na klupi "orlova", Veljko Paunović dao je intervju za "Gardijan" u kom je govorio o brojnim zanimljivim temama, a jedna poruka posebno odzvanja kod svih u Srbiji.

Za početak, prisetio se Paunović svoje karijere.

- Volim da zatvaram krugove, i ovo bi mogao biti još jedan. Postoji veza: moja karijera van zemlje, odlazak u Španiju, put oko sveta, pa povratak. I ova prva utakmica, veza sa nasleđem koje mi je ostavio moj otac, sa onim što sam nasledio od njega.

Veljkov otac, Blagoje Paunović, posebno je istakao tri meča koja su mu ostala u pamćenju kada je reprezentacija u pitanju. Jedan je bio Peleov oproštaj na Marakani 1971. godine, drugi finale Evropskog prvenstva protiv Italije 1968. i utakmici koja ih je tamo dovela, protiv svetskih šampiona Engleske koju su uspeli da sruše.

- Ta pobeda imala je velike posledice. Moj otac je mnogo pričao o Bobiju Muru, koliko je bio impresivan. Pričao je o toj generaciji: njihovo fizičko prisustvo, njihova sposobnost da zastraše. Verovali su da su šampioni; postojala je fudbalska aristokratija u svemu što su radili. Osećali su se snažno, imali su aroganciju, ali u dobrom smislu. Ova generacija danas je supersila koja ima sve: veoma moderan tim, sa dubinom i raznovrsnošću. Postigli su 18 golova, nisu primili nijedan.

Istakao je i kako se čitav život spremao da vodi reprezentaciju Srbije.

- Od dana kada sam rođen, imao sam ulogu modela kod kuće. Kao da je moj put bio zacrtan i usput smo uvek pričali o fudbalu.

Govorio je i kako fudbal i te kako duguje Srbiji za neke nefudbalske stvari koje su se dešavale, poput one 1992. godine kada je zbog sankcija i rata Jugoslavija izbačena sa Eura, na njeno mesto upala je Danska, te se na kraju popela na krov Starog kontinenta.

- Fudbal još duguje Srbiji, u ovom slučaju naslednicima Jugoslavije. Izuzetni sinovi koji su se pojavili bili su Dejan Stanković, Saša Ilić, Mateja Kežman. Bio sam tu sa mnogima, ali ta generacija je sve napustila. Svi iz istog razloga, ali različitim putevima. Nisam razumeo šta se dešava oko mene. Kad je sve počelo, imao sam samo jedan san: da igram za Partizan, za reprezentaciju, da idem na Svetsko prvenstvo. Nisam hteo da dugo čekam da stignem tamo, a moj napredak u srpskom sistemu je to i sugerisao. Ali onda sam otišao. Mnogi su imali sjajne karijere; za druge, kao mene, nije uspelo kako je moglo. To je zbog neiskustva i okolnosti, koje su bile izuzetne u najnegativnijem smislu.

Govorio je Paunović i o svojoj trenerskoj karijeri.

- Bio sam svuda, ali moja epifanija dogodila se u Engleskoj. Prva godina u Ridingu bila je veoma lepa; druge su nas potopili embargo i oduzimanje bodova. To je bolelo, ali smo izbegli ispadanje i to je bila lekcija koju sam primenio svuda. Promenilo je moj pogled, učinilo me zrelijim.

Zatim je poslao moćnu poruku čitavoj Srbiji i rekao je nešto što odzvanja kod svih navijača. Objasnio je kako je seo na klupu Srbije, te šta je rekao ljudima iz FSS.

- Mnogi su pitali: ‘Da li si svestan šta radiš?’ Naravno da jesam. Kad su direktori saveza došli u Madrid da me uvere, pričali su o četvorogodišnjem projektu. A ja sam rekao: ‘A šta sad?’ Rekli su: ‘Teško je.’ Rekao sam: ‘Hajde obrnuto, hajde da se fokusiramo na ovo.’ Znam da je komplikovano, ali isto tako znam da je u fudbalu moguće. Počinjemo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svetu. Ali to je moja dužnost. Nije u našim genima da odustajemo. Reći ću igračima: ‘Malo ko dobije šansu da vidi utakmicu na Vembliju; drugi dobiju priliku da igraju; sa tribina ne možeš ništa da promeniš, ali ljudi na terenu mogu da odjeknu, ostave nasledstvo - zaključio je Veljko Paunović.

Bruka Engleza na konferenciji za medije

Na konferenciji na kojoj su bili Veljko Paunović i Nikola Milenković, bio je prisutan samo jedan engleski novinar! Da, dobro ste pročitali - samo jedan! Žestoka bruka i epsko poniženje koji su domaćini pripredili Paunoviću i Srbiji, te totalna neizainteresovanost za meč koji se igra u državi koja se smatra kolevkom fudbala.

Vrednosti timova

Koliko težak zadatak očekuje naše fudbalere najbolje govore i vrednosti obe selekcije. Prema specijalizovanom sajtu "Transfermarkt" vrednost Engleza procenjuje se na 1,33 milijarde evra, dok je vrednost naše reprezentacije procenjena na 254,5 miliona.

Samo Džud Belingem i Bukajo Saka u kombinaciji novčano vrede više od naše cele reprezentacije! Belingemova vrednost procenjena je na 180, a Sakina na 140 miliona što je zbirno 320.000.000 evra naspram 254.500.000 koliko vrede svi fudbaleri Srbije.

Iza Belingema i Sake u Engleskoj su još Deklan Rajs (120.000.000), Fil Foden (80.000.000), Hari Kejn (75.000.000), Ebereči Eze (65.000.000), Entoni Gordon (65.000.000), Morgan Rodžers (65.000.000)...

Najskuplji u timu Srbije su Dušan Vlahović i Nikola Milenković čija vrednost se procenjuje na po 35.000.000 evra.

Šta je Paunović rekao na konferenciji?

- Znamo sve okolnosti u kojima se nalazimo i da igramo protiv reprezentacije u najboljoj formi, ja sam ubeđen da će izaći u najboljem sastavu. Ali verujem da imamo razloga za optimizam, jer u našoj reprezentaciji imamo dosta igrača koji igraju u Premijer ligi i na drugim nivoima svetskog fudbala, u samom vrhu. Zašto da umanjujemo sebe, izaći ćemo 11 na 11, u fudbalu uvek postoji način. Radili smo i pripremali smo se ovih par dana, postoji jedan dobar argument da verujemo jer se poznajemo, radili smo zajedno i u ovom kratkom periodu. Znaju svi koja su očekivanja, koliko je važno da pokažemo da smo ekipa sutra, da možemo da se nadmećemo. Engleska je verovatno jedna od ekipa koja će igrati polufinale ili finale Mundijala - istakao je, između ostalog, Veljko Paunović.

Svoja očekivanja izneo je i defanzivac "orlova" Nikola Milenković.

- Svaki trener ima svoje ideje, novi selektor je doneo svoje. Iskoristili smo vreme na najbolji mogući način da pripremimo utakmicu i da se adaptiramo na zahteve koje je selektor postavio pred nas. Imali smo dosta video analiza i taktičkih treninga, pokušali smo da se adaptiramo. Očekuje nas utakmica protiv jako dobrog protivnika koji ima vanserijske igrače, ekipa mora da veruje da može da odgovori ekipi Engleske. Ponavljam da će biti teška utakmica, ali radićemo da sve principe primenimo na najbolji mogući način - dodao je Nikola Milenković.

Šta vi mislite, ko će slaviti u meču između Engleske i Srbije? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Ko će slaviti u meču Engleska - Srbija? Engleska 43.37% Srbija 36.14% Niko, biće nerešeno 20.48%

