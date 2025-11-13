Slušaj vest

Manćini (60) je sa Al Sadom potpisao ugovor do kraja sezone 2027/28.

Foto galerija Roberta Manćinija Foto: EPA/Davide Gennari, EPA

Italijanski trener je poslednji angažman imao pre godinu dana kada je vodio reprezentaciju Saudijske Arabije.

Tokom karijere predvodio je Fiorentinu, Lacio, Inter, Mančester siti, Galatasaraj i Zenit, a sa selekcijom Italije osvojio je Evropsko prvenstvo 2021. godine.

Al Sad se nalazi na šestom mestu na tabeli katarskog prvenstva sa 14 bodova, osam manje od vodeće Al Garafe.

Klub iz Dohe je četiri puta bio šampion Katara u prethodnih pet sezona.

(Tanjug)

