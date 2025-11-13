Italijanski stručnjak Roberto Mančini novi je trener fudbalera Al Sada, saopštio je klub iz Katara
ROBERTO MANĆINI IMA NOVI KLUB: Slavni Italijan se vratio klupskom fudbalu
Manćini (60) je sa Al Sadom potpisao ugovor do kraja sezone 2027/28.
Italijanski trener je poslednji angažman imao pre godinu dana kada je vodio reprezentaciju Saudijske Arabije.
Tokom karijere predvodio je Fiorentinu, Lacio, Inter, Mančester siti, Galatasaraj i Zenit, a sa selekcijom Italije osvojio je Evropsko prvenstvo 2021. godine.
Al Sad se nalazi na šestom mestu na tabeli katarskog prvenstva sa 14 bodova, osam manje od vodeće Al Garafe.
Klub iz Dohe je četiri puta bio šampion Katara u prethodnih pet sezona.
(Tanjug)
