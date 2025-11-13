Slušaj vest

No, dok ima šanse treba verovati u njih.

Srbiji je jedini rival za drugo mesto selekcija Albanije. Do kraja Srbija gostuje Engleskoj i dočekuje Letoniju, a Albanija gostuje Andori i dočekuje Englesku.

Albanci imaju bod više i tri gola više.

Dakle, Srbiju odgovara svaki scenario po kome će osvojiti dva boda više od Albanije.

Takođe, i jedan bod više bi mogao da bude dovoljan ukoliko Srbija bude imala bolju gol-razliku.

Srbija osvaja šest bodova

Ukoliko se desi da Srbija pobedi Englesku i Letoniju, onda Albanija ne sme da uradi isto, odnosno, potrebno je da odigra makar jednu utakmicu nerešeno i osvoji najviše četiri boda.

Srbija osvaja četiri boda

Srbija bi bila druga ako Albanija osvoji maksimum dva boda.

Ukoliko Albanci osvoje tri boda, odlučivala bi gol-razlika, a Srbija bi morala da nadoknadi minus tri.

Srbija osvaja tri boda

Po ovom scenariju Albanija ne sme da osvoji više od dva boda. Sa jednim bodom Albanci bi ispali iz trke, sa dva, odlučivala bi gol-razlika.

Srbija osvaja dva boda

Scenario se ponavlja, Albanija sa dva poraza ispada, a sa jednim osvojenim bodom gledaće se gol-razlika.

Srbija osvaja jedan bod

Jedina opcija je da Albanija izgubi obe utakmice, pa bi se u tom slučaju gledala gol-razlika.

Podsetimo, meč Engleske i Srbije na programu je od 20.45 časova, a možete ga pratiti uživo i na našem sajtu.

