Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sve šanse da se kroz kvalifikacije nađe na Svetskom prvenstvu 2026. godine.

Orlovi su poraženi u Londonu od Engleske 2:0 (1:0), i uz trijumf Albanije u Andori (1:0) ostali i bez teorije da se domognu drugog mesta i baraža.

Golove za domaćina postigli su Saka u 28. i Eze u 90. minutu, a tamošnji mediji nisu ovaj meč stavili u centar pažnje svojih portala.

Naime, Kristijano Ronaldo i njegov skandalozan potez vredan crvenog kartona u potpunosti su ukrali šou u odnosu na meč na Vembliju, pa su glavne vesti na engleskim portalima vezane upravo za Portugalca.

Ne propustiteFudbalBRUKA I SRAMOTA! Novi epski skandal Kristijana Ronalda: Bahatim potezom zgrozio čitavu planetu! Reči selektora Portugala sve dodatno iznervirale! (VIDEO)
Kristijano Ronaldo na meču Irska - Portugal

Ipak, svi engleski mediji malo pažnje posvetili su i meču na Vembliju, za koji su istakli sledeće...

Tabloid "San" objavio je tekst sa naslovom "Engleska na pragu nikada viđene istorije kvalifikacija za Svetsko prvenstvo nakon lake pobede od 2:0 nad Srbijom" gde u centar pažnje stavljaju podatak kako nijedna reprezentacija nije uspela da prođe kvalifikacije za Mundijal u Evropi bez primljenog gola u slučaju da je morala da odigra šest ili više utakmica. Sada za to ima priliku upravo Engleska.

Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

"Gardijan" piše kako su "Saka i Eze potopili Srbiju, a Engleska održala savršen rezultat u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo", a "Miror" ima tekst sa naslovom "Bukajo Saka savršeno odgovara na zahtev Tomasa Tuhela u meču Engleska protiv Srbije".

"Dejli Mejl" je takođe analizirao sam meč, te se uglavnom posvetio igri engleske reprezentacije.

Ne propustiteFudbalFUDBALERU SRBIJE STRADAO LIGAMENT KOLENA! Veljko Paunović sve otkrio: "Čuo je da je nešto puklo... Prva slika nije dobra!"
Ivan Ilić povreda na meču Engleska - Srbija
FudbalOVAKO JE SRBIJA PORAŽENA OD ENGLESKE NA PAUNOVIĆEVOM DEBIJU! Orlovi ostavili srce na Vembliju, ali ipak poklekli: Pogledajte najzanimljivije detalje meča!
Filip Kostić na meču Engleska - Srbija
FudbalSRBIJA IPAK MOŽE NA MUNDIJAL KROZ DRUGO TAKMIČENJE: Ovo je "ludi" scenario po kome Orlovi mogu da zaigraju na Svetskom prvenstvu
Engleska, Srbija, Filip Kostić
FudbalJAKE REČI VELJKA PAUNOVIĆA POSLE ENGLESKE: Porazi su odvratni! Pokazali smo zube, ali ih nismo ujeli!
Veljko Paunović
FudbalRAJKOVIĆ POSLE PORAZA OD ENGLESKE: Bili smo hrabri, igrali smo srcem...
profimedia-1052276405.jpg
FudbalFILIP KOSTIĆ PROZVAO PIKSIJA: Da smo imali selektora, ne bismo izgubili od Albanije! Zbog toga sada svi ispaštamo
Filip Kostić
FudbalPRVE REČI VELJKA PAUNOVIĆA POSLE PORAZA OD ENGLESKE: Selektor Srbije poslao brutalnu poruku, otkrio je šta nedostaje: "Da budemo ekipa koja veruje u sebe!"
profimedia-1052264957.jpg
FudbalTUŽAN POGLED NA TABELU: Srbija je ostala bez Mundijala! Skupo nas koštao poraz od Albanje u Leskovcu
Engleska, Srbija, Nemanja Gudelj
FudbalNAVIJAČI NISU DOČEKALI ČUDO - SRBIJA OSTALA BEZ MUNDIJALA: Internet gori posle poraza Orlova od Engleske
Engleska - Srbija

 BONUS VIDEO:

Filip Kostić posle poraza od Engleske Izvor: Kurir