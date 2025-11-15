Slušaj vest

Predrag Mijatović, potpredsednik Partizana zadužen za sportska pitanja, otkrio je alarmantnu finansijsku situaciju kluba, koji mora da obezbedi milion i 600.000 evra kako bi izbegao blokadu od strane FIFA i nastavio sa dovođenjem igrača u januaru.

1/6 Vidi galeriju Predrag Mijatović UEFA Foto: Www.partizan.rs

"Imamo milion i 600.000 evra koje moramo da platimo da nam FIFA ne bi udarila blokadu na dovođenje igrača u januaru. Mi taj milion i 600 iskreno sad da vam kažem, ne da nemamo, mi moramo da ga rodimo ili da ga stvorimo. I sad vi meni kažete kako da nađem milion i 600.000 evra za Asana da bih mogao da izađem na tržište. A pritom imamo monitoring 15. januara. Gde da ih nađem? Ako neko ima rešenje, evo sad javno, ako neko ima rešenje, dobro ste došli svi" rekao je Mijatović gostujući u podkastu "Wish&Go".

Mijatović je naglasio da će i dalje morati da se obrati državi, kao što je to činio i u prethodnim slučajevima.

"Za godinu dana to će biti sedmi monitoring. UEFA prati to. Ja ću ponovo morati da se obratim državi. Nama je država pomogla i direktno i indirektno. Direktno, preko saveza, a indirektno preko sponzorskih ugovora sa nacionalnim kompanijama."

Pričao je o svom statusu u klubu, kao i reakcijI medija i navijača.

"Ja sam došao u Partizan, ljudi, i to moraju svi da shvate. Ko shvati – shvatio, ko ne shvati – shvatio. Da li su mediji, da li su navijači, da li su saradnici, da li su igrači. Došao sam da pomognem. Ali ako ima neko ko to može bolje da radi, neko ko može da preciznije to da uradi, nikakav problem da se evo sada izađem odavde, odem u Partizan, uzmem onu moju torbicu jadnu što vučem sa sobom i odoh" poručio je Mijatović i dodao:

"Neću da odem zato što neko kaže da bi bilo bolje to radio. Ja sam ovde potrošio godinu dana života. Mene u fudbalu ne možeš prevariti. Ja u fudbalu nisam od juče. Samo mi kaži kako ćeš to da uradiš i ja kažem 'bravo majstore, ti si fenomen'. Nema ih. Evo sad ću da vam kažem. Ne postoji.", rekao je Mijatović, dodajući da nije impresioniran običnim praznim pričama, već traži konkretna rešenja.

Posebno je pohvalio primer Bibrasa Natha.

"Natho se duguje preko milion evra. Rekao sam već. Uslov da Natho nastavi sezonu nije bilo da li je fudbalski vredan – kako da nije, ali je bilo "Natho, mi više ne možemo tu platu da izdržimo mesečno. I ti moraš da spustiš platu 50 odsto. Natho je pravi kapiten, pravi Partizanovac. On je ušao u utakmice kao što su one protiv Javora i Novog Pazara i pokazao koliko mu je stalo. I to je pravi profesionalac", zaključio je Mijatović, naglašavajući da će i dalje nastaviti da vodi klub u pravcu stabilizacije, uprkos svim izazovima.