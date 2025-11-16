Slušaj vest

Fudbaleri Srbije i Letonije igraju meč poslednjeg kola grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Leskovcu.

Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Letonija je dobila prvo poluvreme rezultatom 1:0, a Srbija izjednačila pogotkom Kataija u 49.minutu koji je u igru ušao na početku drugog poluvremena.

Potpuni preokret usledio je u 60. minutu.

Prvenac Aleksandra Stankovića u nacionalnom dresu.

Živković je upisao još jednu asistenciju, a Stanković glavom postigao gol.

Pogledajte i sami kako je Srbija došla u vođstvo.

