KVALIFIKACIJE ZA SP
STANKOVIĆEV PRVENAC ZA PREOKRET U LESKOVCU: Ovako je Srbija povela protiv Letonije
Fudbaleri Srbije i Letonije igraju meč poslednjeg kola grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Leskovcu.
Srbija - Letonija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Letonija je dobila prvo poluvreme rezultatom 1:0, a Srbija izjednačila pogotkom Kataija u 49.minutu koji je u igru ušao na početku drugog poluvremena.
Potpuni preokret usledio je u 60. minutu.
Prvenac Aleksandra Stankovića u nacionalnom dresu.
Živković je upisao još jednu asistenciju, a Stanković glavom postigao gol.
Pogledajte i sami kako je Srbija došla u vođstvo.
