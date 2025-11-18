Slušaj vest

Puno bure diglo se oko utakmice Crne Gore i Hrvatske u Podgorici koju su gosti rešili u svoju korist rezultatom 3:2.

Viđene su sramotne scene na tribinama, ali i van stadiona, a prema izveštajima sajta "Hooligans.cz", hrvatski navijači još jednom su napadnuti.

Na izlazu iz Podgorice, na jednoj raskrsnici, grupa nepoznatih lica kamenovala je kolonu vozila u kojoj su se nalazili navijači iz Hrvatske.

Navodno su gađani i automobili i autobusi, a kada su navijači izašli iz vozila, napadači su se razbežali i sakrili u šumi.

Povređenih nije bilo, a slučaj je prijavljen policiji, te su navijači krenuli ka Hrvatskoj uz pratnju organa reda.

Prvi napad na hrvatske navijače

Tu informaciju doneli su crnogorski mediji, a takođe su naveli i kako su navijači cetinjskoj policiji prijavili da im je na magistralnom putu, u mestu koje nisu uspeli precizno da identifikuju, nepoznata grupa preprečila put, nakon čega su im šipkama polomljena stakla i retrovizori na njihovim vozilima.

Iz Uprave policije nezvanično je rečeno da rade na rasvetljavanju slučaja i identifikaciji svih učesnika događaja.

Policija je ranije tog dana saopštila da je spremna za međunarodnu fudbalsku utakmicu između reprezentacija Crne Gore i Hrvatske, te pozvala građane na poštovanje zakona.

"Službenici Uprave policije će, povodom međunarodne fudbalske utakmice u sklopu kvalifikacija ‘2026 FIFA World Cup’ između ‘A’ reprezentacija Crne Gore i Hrvatske, čije je odigravanje zakazano za sutra, 17. 11. 2025. godine u 20.45 časova, na stadionu Pod Goricom, realizovati niz preventivnih mera i radnji kako bi javni red i mir na stadionu i u gradskom jezgru bio stabilan, saobraćaj pravilno regulisan i nesmetan, te kako bi se utakmica odigrala u fer i sportskoj atmosferi. S obzirom na to da je utakmica od strane FSCG proglašena događajem povećanog rizika, Policija je održala niz sastanaka sa odgovornim subjektima, formirala štab i angažovala optimalan broj službenika koji će biti raspoređeni na ključnim tačkama sportskog objekta i okoline, kao i na lokacijama kuda se očekuje kretanje navijača. U vezi sa dolaskom i odlaskom gostujućih navijača, preduzimaju se mere kontrole na graničnim prelazima i aktivnosti tokom njihovog boravka na teritoriji Crne Gore”, saopštili su iz UP.

Sramotno skandiranje i zgrožavanje hrvatskog komentatora

Hrvatski navijači na južnoj tribini razvili su na kraju meča i transparent u kojem je, uz sve ostalo, pisalo "nema oprosta".

Lep fudbalski događaj u Podgorici, u kome su se sastali Crna Gora i Hrvatska, pokvarili su navijači Hrvatske.

Njih oko 550, koji su doputovali na stadion "Pod Goricom", videlo je pobedu svoje ekipe posle preokreta 3:2.

Međutim, zgrozili su crnogorsku, i širu, javnost šovinističkim skandiranjem.

Hrvatski navijači su skandirali "Ubij Srbina", "za dom spremni", "ustaški se barjak vije...", "ko ne skače pravoslavac je"...

Crnogorski navijači su zvižducima odgovorili na šovinizam huligana iz Hrvatske, a svojih navijača se postideo i komentator hrvatske TV koja je prenosila utakmicu.

"Sramotno je, nažalost, bilo ponašanje dela hrvatskih navijača u prvom poluvremenu. Skandalozno skandiranje čulo se s tribine na kojoj su hrvatski navijači. Ponoviću još jednom, na izuzetno lep način ovde su dočekani hrvatski navijači od strane domaćina i tužno je zapravo videti da deo njih nije mogao na jednak način da odgovori na gostoprimstvo Crnogoraca", zgroženo je komentarisao novinar Saša Lugonjić.

Hrvatski navijači na južnoj tribini razvili su na kraju meča i transparent u kojem je, uz sve ostalo, pisalo "nema oprosta", aludirajući na transparent crnogorskih navijača u prvom meču u Zagrebu: "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče".

Zanimljivo da je na Maksimiru pre dva meseca taj transparent dočekan aplauzom.

