Gabriel Larsen Rajković, 14-godišnji Norvežanin srpskog porekla, svoji neverovatni talentom oduševio je fudbalsku Evropu.

Gabriel je iz svog dosadašnjeg kluba KFUM iz Osla prešao u Valerengu, ekipu koja je pet puta bila šampion Norveške.

Talentovani fudbaler ponikao je u Nordstrandu, a zatim je posle brutalne dominacije čak i sa tri godine starijim dečacima prešao u klub iz Osla koji je prošle godine ušao u najviši rang takmičenja.

Mladi Rajković igra levo krilo i dao je čak 50 golova na 89 utakmica u mlađim kategorijama, pa ga u Norveškoj već porede sa čudesnim Erlingom Halandom.

Otac mu je Srbin, a majka Norvežnaka i prema navodima sa društvenih mreža tečno govori naš jezik.

