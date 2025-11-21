Slušaj vest

Gabriel Larsen Rajković, 14-godišnji Norvežanin srpskog porekla, svoji neverovatni talentom oduševio je fudbalsku Evropu.

Gabriel je iz svog dosadašnjeg kluba KFUM iz Osla prešao u Valerengu, ekipu koja je pet puta bila šampion Norveške.

Talentovani fudbaler ponikao je u Nordstrandu, a zatim je posle brutalne dominacije čak i sa tri godine starijim dečacima prešao u klub iz Osla koji je prošle godine ušao u najviši rang takmičenja.

Mladi Rajković igra levo krilo i dao je čak 50 golova na 89 utakmica u mlađim kategorijama, pa ga u Norveškoj već porede sa čudesnim Erlingom Halandom.

Otac mu je Srbin, a majka Norvežnaka i prema navodima sa društvenih mreža tečno govori naš jezik.

Kurir sport

Ne propustiteFudbalPREDSEDNIK AUSTRIJE ODGOVORIO ARNAUTOVIĆU! Pogledajte hit poruku sa čela države! Evo šta je rekao na Markov zahtev
Marko Arnautović i Aleksander van der Belen
Fudbal"NA TRAKTOR, MALO MLEKA I HLEBA - ŽIVELI SMO KAO PSI" Bolna ispovest čuvenog srpskog fudbalera: Oko mene svuda leševi, legneš i ne znaš da l ćeš se probuditi
miloš degenek
Fudbal"GDE JE DEDA"? Unuk Siniše Mihajlovića rasplakao internet: Iako legendarnog fudbalera nije upoznao, pogledajte sa kakvim osmehom mu se raduje... (VIDEO)
Leone Siniša
FudbalBIZARAN SNIMAK RONALDA I GEORGINE ZAPALIO INTERNET: Niko ne može da veruje svojim očima - šta radi legendarni fudbaler?! (VIDEO)
Kristijano Ronaldo 7.jpg

Miki Van De Ven gol na Totenhem Kopenhagen Izvor: ESPN/Screenshot