Slušaj vest

Novi trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković rekao je danas da nije imao mnogo vremena za rad sa ekipom, ali da će od igrača tražiti disciplinu, odgovornost, zajedništvo i hrabrost kako bi se ispunili ciljevi.

"Oni što želim da prenesem je da budemo disciplinovani, odgovorni, hrabri i da verujemo u ono što radimo. Jako je malo vremena da se neki automatizmi uspostave, teško je nešto preduzeti za kratko vreme jer su igrači radili na drugačiji način. Ali na jučerašnjem sastanku sam označio disciplinu, da u fokusu budu ljudi koji žele odgovornost, da budu prisutni i da zajedno dođemo do cilja, ne individualno", rekao je Stojaković na konferenciji za novinare u Beogradu.

Stojaković je 13. novembra imenovan za novog trenera Partizana i na klupi je zamenio Srđana Blagojevića. On je u četvrtak imao čitavu ekipu na raspolaganju, pošto su brojni igrači bili odsutni igrajući za svoje reprezentacije.

1/4 Vidi galeriju Nenad Stojaković promovisan u trenera FK Partizan Foto: Printscreen / Youtube / FK Partizan Beograd

"Mi u ovom trenutku imamo ljude koji su u proteklom periodu donosili određene rezultate, imaju kontinuitet i u minutima i u dobrim igrama, nema mnogo prostora. Postoje neki ljudi koji su oko tima ili koji prvi ulaze u igru, negde na kraju svi su važni. Ne postoje rezerve, ne sviđa mi se taj termin, postoje ljudi koji završavaju utakmicu", naveo je Stojaković.

Govoreći o kadrovskoj situaciji, trener je rekao da je Milan Vukotić u redu, kao i da su svi ostali koji su bili sa svojim reprezentacijama umorni ali dobro. On neće moći da računa na ranije povređene igrače među kojima je Mario Jurčević, za koga je rekao da je počeo individualno da trenira, ali da je daleko od povratka.

"Razmišljamo o svima i o svemu, pokušaćemo da izvedemo tim koji će najadekvatnije moći da ispuni cilj", naveo je on.

Upitan da li oseća tremu zbog novog posla, Stojaković je rekao da oseća mir, ispunjenost i apsolutno zadovoljstvo jer je prepoznat kao osoba koja može da uradi neke stvari za Partizan.

"Imam mir i verujem u ono što radim i to je dobro, a siguran sam da to dobro može da bude vrlo dobro, odlično, izvanredno", rekao je on.

Stojaković će debitovati na klupi u subotu od 18.30 u Humskoj protiv Železničara, u 16. kolu Super lige.

Govoreći o protivniku, Stojaković je rekao da je Železničar jedan od retkih klubova koje redovno prati.

"Radi se o izuzetnom treneru (Radomir Koković) i stručnom štabu koji su uspeli da naprave singeriju sa igračima i sprovedu model igre. Rade dugo zajedno, individualno su vešti. Biće jako zanimljiva utakmica jer Rade i ja imamo istu ljubav prema fudbalu i sličan model igre", naveo je trener crno-belih.

Upitan o svom stručnom štabu, Stojaković je rekao da je preuranjeno najavio dolazak Miroslava Vulićevića iz kadetske selekcije, pošto ne bi bilo najpametnije da u ovom trenutku napusti te mlade igrače, ali da će videti u januaru da li će biti nekog rešenja.

On je potvrdio odlazak Lazara Tomića, za koga je rekao da je imao šansu da dobije važniju ulogu u stručnom štabu, ali da ga je podržao u donošenju odluke.

Posle dve utakmice bez publike u Humskoj zbog kazne, u subotu će biti navijača na stadionu, a Stojaković je rekao da se raduje njihovom povratku i da veruje da ljudi koji sada igraju u Partizanu zaista zaslužuju podršku.

Partizan je prvi na tabeli sa 37 bodova i ima dva boda više i utakmicu više od drugoplasirane Crvene zvezde. Železničar je četvrti sa 22 boda.

Kurir sport/Beta