Slušaj vest

Trener fudbalera Železničara iz Pančeva Radomir Koković izjavio je da je njegova ekipa verovala da može da dođe do pobede u večerašnjoj utakmici Super lige Srbije protiv Partizana i dodao da je ostvarila željeni rezultat uz "zrelu i kvalitetnu" partiju.

1/5 Vidi galeriju Partizan - Železničar Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

- Verovali smo u pobedu. Mi smo tako trenirali i spremali se. Rekao sam i u najavi da ćemo ići na pobedu. Moglo je da bude po gol, dva više i za nas, i za njih. Prikazali smo jednu zrelu i kvalitetnu partiju u svim delovima igre. Energetski smo isparirali Partizanu. Mogu da budem zadovoljan i čestitam igračima na sprovođenju plana igre i ponašanju prema svojim obavezama tokom svih 90 minuta - naveo je Koković za TV Arena Sport.

Železničar je na gostujućem terenu u Beogradu pobedio Partizan 3:1, u utakmici 16. kola Super lige Srbije.

Klub iz Pančeva je četvrti na tabeli sa 25 bodova, dok je Partizan ;prvi sa 37 bodova, dva više i sa dve utakmice više od drugoplasirane Crvene zvezde.

Koković je rekao da smatra da je trener Partizana Nenad Stojaković, kome je ovo bila prva utakmica ;na klupi crno-belih, pravi izbor za tu poziciju.

BONUS VIDEO:

Nemanja Nedović potpisuje Zvezdin dres posle utakmice sa Partizanom Izvor: Kurir