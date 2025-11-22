HEROJ - RADOMIR KOKOVIĆ! Velike reči nakon što je srušio Partizan u Humskoj!
Trener fudbalera Železničara iz Pančeva Radomir Koković izjavio je da je njegova ekipa verovala da može da dođe do pobede u večerašnjoj utakmici Super lige Srbije protiv Partizana i dodao da je ostvarila željeni rezultat uz "zrelu i kvalitetnu" partiju.
- Verovali smo u pobedu. Mi smo tako trenirali i spremali se. Rekao sam i u najavi da ćemo ići na pobedu. Moglo je da bude po gol, dva više i za nas, i za njih. Prikazali smo jednu zrelu i kvalitetnu partiju u svim delovima igre. Energetski smo isparirali Partizanu. Mogu da budem zadovoljan i čestitam igračima na sprovođenju plana igre i ponašanju prema svojim obavezama tokom svih 90 minuta - naveo je Koković za TV Arena Sport.
Železničar je na gostujućem terenu u Beogradu pobedio Partizan 3:1, u utakmici 16. kola Super lige Srbije.
Klub iz Pančeva je četvrti na tabeli sa 25 bodova, dok je Partizan ;prvi sa 37 bodova, dva više i sa dve utakmice više od drugoplasirane Crvene zvezde.
Koković je rekao da smatra da je trener Partizana Nenad Stojaković, kome je ovo bila prva utakmica ;na klupi crno-belih, pravi izbor za tu poziciju.
(Beta)