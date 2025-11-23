Slušaj vest

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Tomislav Sivić rekao je danas da je pobeda jedina opcija njegove ekipe u predstojećem derbiju začelja protiv TSC-a u Super ligi Srbije.

"Očekuje nas derbi začelja tabele, situacija na tabeli je takva, kakva jeste. TSC je prošle godine igrao Evropu, imao sjajne rezultate poslednjih godina, a ove sezone se traže, poput nas. Očekuje nas odlična utakmica i jedino su tri boda opcija", rekao je Sivić.

"Radili smo dobro u pauzi, spremili smo se. U poslednje tri, četiri utakmice smo se namestili, onako kako bi trebalo da izgledamo. Očekujemo dobru utakmicu, a neka i ne bude dobra, samo su bitna tri boda", naveo je Sivić.

1/7 Vidi galeriju Tomislav Sivić Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport, @starsport

Fudbaler Radničkog Nemanja Belaković rekao je da se nada da će bodovi ostati na Čairu.

"Mislim da je ovo duel dve ekipe koje ne zaslužuju da budu tu gde jesu. Naša igra u poslednja tri, četiri meča zaslužila je da bude ispraćena većim brojem bodova. Utakmica sa TSC-om je idealna prilika da nam se vrati sve što smo popustili u prethodnom periodu, a što smo igrama zaslužili", naveo je on.

"Nadam se da ćemo uz podršku naših navijača uspeti da pobedimo i zabeležimo tri boda, da uhvatimo priključak i dođemo tamo gde nam je mesto, a to je plej-of", dodao je Belaković.

Uoči utakmice Radnički je 14. sa 15 bodova, a TSC ima bod više na 13. mestu.