Javor - Crvena zvezda (16.00)
Fudbal
JAVOR - CRVENA ZVEZDA: Šampion želi da se sa tri boda u Ivanjici vrati na tron (SASTAVI)
U meču 16. kola Super lige Srbije fudbaleri Crvene zvezde gostuju Javoru u Ivanjici. Sa evenutalna tri boda iz ovog meča, crveno-beli bi se vratili na čelo tabele.
Pratite na Kuriru tekstualni prenos meča.
14:53
Sastavi za meč
Javor: Vasiljević - Ilić, Petrović, Skoko, Đokić, Vilotić - Radonjić, Dukure, Sabo, Saliman - Tanko.
Crvena zvezda: Mateus - Seol, Učena, Veljković, Avdić - Elšnik, Handel - Kostov, Katai, Ivanić - Duarte.
13:33
Kiks Partizana
Posle poraza Partizana od Železničara, Zvezda ima priliku da se sa tri boda vrati na poziciju jedan, jer crno-beli trenutno imaju dva boda više.
