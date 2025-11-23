Minut ćutanja u čast Diogu Žoti i Andreu Silvi

Predsednik Reala Florentino Peres morao je hitno da se oglasi uoči utakmice ovog kluba protiv Elčea u Primeri.

Real je napravio veliki gaf pošto je u nameri da oda počast Diogu Žoti i njegovom bratu Andreu Silvi, koji su tragično nastradali, greškom objavio fotografiju Andrea Silve, fudbalera Elčea.

Očigledno je neko pomešao dvojicu fudbalera istog imena i prezimena.

“Došlo je do greške tokom sećanja na Dioga Žotu kada je prikazana slika Adrea da Silve umesto Žotinog brata Andrea Silve. Ljudska greška, zbog koje želim iskreno da se izvinim“, poručio je Peres.