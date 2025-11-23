Slušaj vest

Predsednik Reala Florentino Peres morao je hitno da se oglasi uoči utakmice ovog kluba protiv Elčea u Primeri.

Diogo Žota - potresne slike sa sahrane Foto: Carlos Carneiro / Zuma Press / Profimedia

Real je napravio veliki gaf pošto je u nameri da oda počast Diogu Žoti i njegovom bratu Andreu Silvi, koji su tragično nastradali, greškom objavio fotografiju Andrea Silve, fudbalera Elčea.

Očigledno je neko pomešao dvojicu fudbalera istog imena i prezimena.

“Došlo je do greške tokom sećanja na Dioga Žotu kada je prikazana slika Adrea da Silve umesto Žotinog brata Andrea Silve. Ljudska greška, zbog koje želim iskreno da se izvinim“, poručio je Peres.

Ne propustiteFudbalKIKS REAL MADRIDA: Brselona vreba, nastavlja se trka u Španiji!
Kilijan Mbape
FudbalREMI BETISA I ĐIRONE: Loša uvertira zeleno-belih pred El Gran derbi
Atletiko Madrid, Betis, Primera
FudbalUZBUDLJIV MEČ NA STADIONU KAROL TARTIJERE: Remi Ovijeda i Rajo Valjekana, promašeni penal i crveni kartoni
profimedia-1042427412.jpg
FudbalSOSIJEDAD ODNEO BODOVE IZ PAMPLONE: Osanuna pala posle preokreta
Osasuna - Real Sosijedad

Real, Barselona, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir