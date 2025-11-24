Slušaj vest

Juventus je na gostovanju u Firenci odigrao nerešeno 1:1 sa Fiorentinom, a meč je obeležila jedna krajnje diskutabilna sudijska odluka.

Posle jednog žestokog duela sa Pablom Marijem u kaznenom prostoru domaćina, Dušan je završio na zemlji i dosuđen je jedanaesterac. Međutim, nakon intervencije iz VAR sobe odluka je poništena.

Mnogi smatraju da je Juventus ozbiljno oštećen u ovoj situaciji, jer se na snimku jasno može videti da je fudbaler Fiorentine nepropisno zaustavio reprezentativca Srbije.

Poništen penal razbesneo je legendarnog napadača Stare dame Alda Serenu, koji je izneo svoje viđenje sporne situacije.

"Za mene je namera prva stvar koja se računa. Pablo Mari ignoriše loptu i ide na Vlahovića da ga zaustavi", kaže proslavljeni Italijan i dodaje:

"Zatim počinje da ga drži gotovo istovremeno, dok Vlahović pokušava da se odbrani radeći isto. Da li su sudije ikada igrale fudbal? Čak i na amaterskom nivou?", pita se Aldo.

Da li je Juventus oštećen? Pogledajte video sporne situacije i pište nam u komentarima šta vi mislite.



Kurir sport