- Mnogo cenim Feđu Dudića i sada to mogu da kažem: "On je profil trenera za Partizan". Idealan je momenat da Dudić vodi tu talentovanu decu Partizana. On bi sigurno vratio publiku, a posle šest meseci bi mu "grobari" skandirali njegovo ime. Znam koliko bi Feđa voleo da dođe u Partizan i koliko je spreman za to. Siguran sam da će doći jednog dana. Smatram da sam kompententan da pričam o tome, jer znam šta se u Partizanu traži - rekao je Stojković.