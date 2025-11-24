Slušaj vest

Bila bi to prava bomba u srpskom fudbalu!

Bivši golman PartizanaVladimir Stojković u emisiji "Indirektno" kod "Popa i Milana", dao je jasan predlog upravi crno-belih za novog trenera kluba iz Humske.

Vladimir Stojković Foto: Starsport

Reč je o Feđi Dudiću, koga Stojković vidi jednoga dana kao stratega Partizana. Prema rečima Stojkovića, Dudić ima želju da sedne na klupu crno-belih.

- Mnogo cenim Feđu Dudića i sada to mogu da kažem: "On je profil trenera za Partizan". Idealan je momenat da Dudić vodi tu talentovanu decu Partizana. On bi sigurno vratio publiku, a posle šest meseci bi mu "grobari" skandirali njegovo ime. Znam koliko bi Feđa voleo da dođe u Partizan i koliko je spreman za to. Siguran sam da će doći jednog dana. Smatram da sam kompententan da pričam o tome, jer znam šta se u Partizanu traži - rekao je Stojković.

Podsetimo, Dudić je ove jeseni napustio Radnički 1923 gde je i sarađivao sa Stojkovićem.

